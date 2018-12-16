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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Голосование на повторных выборах губернатора Приморья завершилось

Текст: Галина Мисливская (Владивосток)
Фото: Александр Корольков
Жители Приморского края завершили голосование на повторных выборах главы региона. В 20:00 по местному времени все 1569 участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.

На пост главы региона претендуют четыре кандидата: Андрей Андрейченко, представляющий ЛДПР, самовыдвиженец врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, Алексей Тимченко ("Партия Роста") и Роза Чемерис ("За женщин России"). Пятый кандидат, Игорь Степаненко из "Патриотов России" снялся с выборов.

Фото: Александр Корольков/РГ
ЦИК: Жалоб на нарушения в ходе голосования в Приморье не поступало

Голосование прошло спокойно, серьезных нарушений не зафиксировано. Самой громкой историей дня стало сообщение о скупке голосов в Фрунзенском районе Владивостока, подозреваемый задержан, направлен к мировому судье района.

Приморцы проявили большую активность. Явка на 18 часов в целом по краю составила 39,57%, это на десять с лишним процентов больше, чем в то же время в сентябре. Наибольшие показатели зафиксировала Спасская ТИК - 64%, в тройке лидеров по этому показателю были также Черниговская ТИК - 56,07% и Кировская ТИК 55,25%. Во Владивостоке больше всего избирателей пришли на участки в Фрунзенском районе - 37,84%. Города края в среднем голосовали чуть менее активно, чем районы.

Окончательные цифры явки будут обнародованы в понедельник вместе с предварительными итогами голосования в 10:00 по местному времени (03:00 мск). Итоги обработки протоколов в онлайн-режиме транслируются на сайте Центризбиркома.

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