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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Явка на выборах губернатора Приморья приблизилась к 40 процентам

Текст: Галина Мисливская (Владивосток)

Активность избирателей на повторных выборах главы Приморского края более чем на десять процентов выше, чем в сентябре.

"Явка на 18 часов в целом по Приморскому краю составила в абсолютных величинах 580 285 избирателей, что составляет 39,57%", - рассказал журналистам зампред Приморского крайизбиркома Роман Охотников.

Фото: Александр Корольков/РГ
ЦИК: Жалоб на нарушения в ходе голосования в Приморье не поступало

По его словам, это больше, чем было в сентябре, - и в первом туре 9 сентября, и во втором 16 сентября - "более чем на десять процентов". "Что не может нас не радовать", - добавил он.

Самую большую активность на данный момент зафиксировала Спасская ТИК - 64%, в тройке лидеров по этому показателю также Черниговская ТИК - 56,07% и Кировская ТИК 55,25%. Во Владивостоке - больше всего избирателей пришло на участки в Фрунзенском районе - 37,84%. "Для Владивостока неплохой результат", - считает Роман Охотников.

Голосование проходит спокойно, заявлений о нарушениях в крайизбирком не поступало. Все обращения граждан связаны с возможностью проголосовать в тех или иных обстоятельствах - при наличии временной регистрации, при нахождении в больнице и так далее.

Следующие данные по явке будут оглашены вместе с первыми итогами голосования 17 декабря в два часа ночи по местному времени (19:00 мск 16 декабря).

Напомним, в воскресенье в Приморском крае проходят повторные выборы главы региона. На этот пост претендуют четыре кандидата: Андрей Андрейченко, представляющий ЛДПР, самовыдвиженец врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, Алексей Тимченко ("Партия Роста") и Роза Чемерис ("За женщин России"). Пятый кандидат, Игорь Степаненко из "Патриотов России" снялся с выборов.

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