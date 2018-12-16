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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Избирком Приморья рассказал о явке на выборах губернатора на 10 утра

Текст: Анна Бондаренко
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Явка на избирательные участки Приморья, где сегодня проходят повторные выборы губернатора, в 10 часов утра составила 4,62 процента, что в абсолютном выражении составляет 67 тысяч 624 избирателя, сообщила журналистам секретарь краевой избирательной комиссии Наталья Камаева.

Фото: Алексей Мирный/ТАСС
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- На досрочных выборах губернатора в сентябре явка была примерно такой же - 4,9 процента, - сказал она, подчеркнув, что традиционно активно голосуют районы, а наименьшую активность, как обычно показывает Владивосток.

Так, в Черниговском районе явка составила 11,07 процента, В Спасске-Дальнем - 9,27 процента, в Лазовском и Анучинском районах - 8,95 и 8,24 процентов соответственно. В районах краевого центра явка составляет около двух процентов.

Напомним, что воскресенье, 16 декабря в Приморье стартовали повторные выборы губернатора. В 8 утра по местному времени открылось 1352 избирательных участка, где ждут почти полтора миллиона избирателей.

На пост главы региона претендуют четыре человека - самовыдвиженец врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, Андрей Андрейченко, представляющий ЛДПР, Роза Чемерис ("За женщин России") и Алексей Тимченко ("Партия Роста"). Пятый кандидат, Игорь Степаненко из "Патриотов России" снялся с выборов.

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