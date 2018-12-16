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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кожемяко выиграл досрочное голосование в Приморье

Текст: Галина Мисливская (Владивосток)
Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко победил в ходе голосования на 217 участках по выборам губернатора, организованных на кораблях, а также по итогам досрочного голосования в труднодоступных районах края. Данные протоколов с этих УИКов огласил в пресс-центре крайизбиркома член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

Напомним, 16 декабря в Приморском крае прошли повторные выборы главы региона. На этот пост претендуют четыре кандидата: Андрей Андрейченко, представляющий ЛДПР, самовыдвиженец врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, Алексей Тимченко ("Партия Роста") и Роза Чемерис ("За женщин России"). Пятый кандидат, Игорь Степаненко из "Патриотов России" снялся с выборов.

Явка на выборах губернатора Приморья приблизилась к 40 процентам

Согласно данным протоколов с судовых избиркомов и из труднодоступных районов, "за кандидата Андрейченко (проголосовали) 12,95%, за кандидата Кожемяко - 71,48%, за кандидата Тимченко - 2,6%, за кандидата Чемерис - 4,72%", рассказал Евгений Шевченко. Он уточнил, что речь идет суммарно о 9,5 тысячах избирателей, внесенных в списки на этих УИКах. Активным избирательным правом в крае обладают 1 миллион 459 тысяч 292 человека.

Голосование было досрочным, поэтому часть голосов (5,7%) была отдана за Игоря Степаненко ("Патриоты России") еще до того, как он снял свою кандидатуру. Эти бюллетени признаны недействительными.

Всего же в Приморском крае работало 1596 УИКов. В 20:00 по местному времени они завершили свою работу и приступили к подсчету голосов. В крайизбиркоме планируют подвести предварительные итоги голосования в понедельник к 10:00 местного времени.

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