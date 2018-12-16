На выборах в Приморье лидирует Олег Кожемяко

Врио главы Приморского края Олег Кожемяко лидирует на повторных губернаторских выборах, которые прошли в регионе в воскресенье, 16 декабря. Он набирает порядка 60% голосов после обработки 90% протоколов участковых избиркомов.

Избирательные участки в Приморье сегодня закрылись в 8 вечера (в 13:00 по московскому времени).

Предварительные итоги голосования в режиме реального времени обновляются на официальном сайте Центризбиркома.

К настоящему времени обработано 90,18% протоколов УИК, голоса между кандидатами распределяются следующим образом.

Олег Кожемяко набирает 60,82% голосов и занимает первое место.

На втором месте - кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко (25,91%), на третьем - Алексей Тимченко от "Партии роста" (5,29%), а замыкает круг кандидат от партии "За женщин России" Роза Чемерис с результатом 3,86%.

Губернаторские выборы в Приморье были назначены повторно после того, как результаты предыдущих были отменены по рекомендации ЦИК РФ из-за большого количества нарушений.

К чистоте сегодняшнего голосования у ЦИК претензий нет. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты волеизъявления граждан, не зафиксировано, заявил РИА Новости зампред ЦИК Николай Булаев.