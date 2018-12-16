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16.12.2018 17:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На выборах в Приморье лидирует Олег Кожемяко

Текст: Юрий Политов
Фото: Александр Корольков
Врио главы Приморского края Олег Кожемяко лидирует на повторных губернаторских выборах, которые прошли в регионе в воскресенье, 16 декабря. Он набирает порядка 60% голосов после обработки 90% протоколов участковых избиркомов.

Избирательные участки в Приморье сегодня закрылись в 8 вечера (в 13:00 по московскому времени).

Предварительные итоги голосования в режиме реального времени обновляются на официальном сайте Центризбиркома.

Фото: Александр Корольков/РГ
ЦИК: Жалоб на нарушения в ходе голосования в Приморье не поступало

К настоящему времени обработано 90,18% протоколов УИК, голоса между кандидатами распределяются следующим образом.

Олег Кожемяко набирает  60,82% голосов и занимает первое место.

На втором месте - кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко (25,91%), на третьем - Алексей Тимченко от "Партии роста" (5,29%), а замыкает круг кандидат от партии "За женщин России" Роза Чемерис с результатом 3,86%.

Губернаторские выборы в Приморье были назначены повторно после того, как результаты предыдущих были отменены по рекомендации ЦИК РФ из-за большого количества нарушений.

К чистоте сегодняшнего голосования у ЦИК претензий нет. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты волеизъявления граждан, не зафиксировано, заявил РИА Новости зампред ЦИК Николай Булаев.

Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Единый день голосования-2018 РГ-Фото
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