Повторные выборы в Приморье прошли активней, чем осенью

В воскресенье жители Приморья выбирали главу региона. За этот пост боролись четыре кандидата. На момент подписания номера, после обработки 90,18% протоколов, врио губернатора Олег Кожемяко лидировал с 60,82%. Примечательно, что эти выборы прошли без существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

Провести выборы осенью, в Единый день голосования, не получилось - их итоги были отменены из-за многочисленных нарушений. 16 октября Законодательное собрание Приморского края назначило новые выборы. Причем по новым правилам - буквально за две недели до этого депутаты внесли поправки в региональное избирательное законодательство с тем, чтобы баллотироваться на пост главы исполнительно власти могли не только партийные кандидаты, но и самовыдвиженцы. Этим правом воспользовался назначенный 26 сентября врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. Кроме него, документы в региональный избирком подали еще 11 самовыдвиженцев и 10 кандидатов от партий.

В итоге в бюллетенях для голосования оказалось пять фамилий. Одну, правда, членам УИК пришлось вычеркивать - кандидат от "Патриотов России" Игорь Степаненко снял свою кандидатуру уже после выхода тиража бюллетеней из типографии. Таким образом, на пост главы Приморья претендовали четверо: Андрей Андрейченко, представляющий ЛДПР, самовыдвиженец врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, Алексей Тимченко ("Партия Роста") и Роза Чемерис (партия "За женщин России").

Участки открылись в восемь утра. Участок 727 в местном колледже технологии и связи оказался в центре внимания прессы из-за голосования одного из кандидатов. Здесь количество избирателей по списку - 2100 человек. Члены УИК к журналистам приветливы - "фотографируйте нас, мы готовы". Но вольностей не допускают - попытка снять открытую книгу со списком избирателей пересекается немедленно.

В первой городской гимназии на участке 501 организованно голосуют моряки Тихоокеанского флота. Входят в помещение строго по одному, не снимая форменных черных шапок (устав и этикет позволяют), бюллетени складывают пополам, дабы защитить тайну волеизъявления - урны-то прозрачные.

Гарантом легитимности этих выборов стало присутствие большого количества наблюдателей

Всего в Приморье работало 1569 избирательных участков, включая 41 в закрытых учреждениях (больницах, следственных изоляторах и прочее), а также 217 на судах, находящихся в плавании. Как рассказал журналистам член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль" Александр Брод, все доступные участки были охвачены общественным наблюдением.

Голосование проходило спокойно. Самой громкой историей стало сообщение о скупке голосов в Фрунзенском районе Владивостока. "Нам известно, что гражданин задержан, на него составлен протокол. Дальше он был отправлен к мировому судье Фрунзенского района", - сообщил председатель региональной Общественной палаты (ОП) Борис Ступницкий. "У нас была информация о подозрении на подвоз на 532-м участке, это школа № 80 на Невельского. Там проведено разбирательство. Эти данные не подтвердились", - добавил он.

Вообще, большое количество наблюдателей, причем самых разных взглядов - от Общественной палаты до движения "Голос", - стало своеобразным гарантом легитимности этих выборов. Свою роль сыграла и позиция Центризбиркома. Еще до начала голосования заработала "горячая линия" ЦИК, звонки принимал и краевой избирком. "На данную минуту в ЦИК России поступило 44 обращения граждан - жителей Приморского края - по поводу выборов и ни одной жалобы, - рассказал журналистам член ЦИК Евгений Шевченко. - К слову сказать, в избирательную комиссию Приморского края тоже на данную минуту не поступило ни одной жалобы о нарушениях в ходе голосования".

Весь день в пресс-центр крайизбиркома приходили гости - это и организаторы выборов, и наблюдатели, и политики, и просто известные горожане. Например, Зинаида Иовкова, почетный гражданин Владивостока и председатель Общественной организации женщин Приморского края, говорила о том, что люди устали от безвластия и очень надеются на формирование стабильных руководящих органов в столице края и регионах.

"Проблема Приморья в том, что в крае долгое время не было работающего губернатора. Нам не нужен волшебник, нам нужен человек, который умеет работать, - заявил "РГ" политический консультант Петр Ханас.

Возможно, поэтому активность избирателей превысила показатели сентября. "Явка на 18 часов в целом по Приморскому краю составила в абсолютных величинах 580 285 избирателей, что составляет 39,57%", - рассказал журналистам зампред Приморского крайизбиркома Роман Охотников. По его словам, это больше, чем было в сентябре, - и в первом туре 9 сентября и во втором 16 сентября - "более чем на десять процентов". "Что не может нас не радовать", - добавил он.

По мнению экспертов, сказалось то, что все кандидаты не только вели кампании, но и участвовали в совместных агитационных мероприятиях. В этот раз дебаты вызвали интерес у приморцев (по статистике, дебаты смотрели в прямом эфире 3 из 10 опрошенных) - в первую очередь пото,му что в них впервые принял участие глава региона. По сути, Кожемяко показал, что не боится отстаивать свою точку зрения перед своими конкурентами.

Окончательные цифры по явке будут объявлены после обработки всех протоколов участковых комиссий вместе с предварительными итогами голосования. На момент подписания номера в систему ГАС "Выборы" были введены данные обработки 90,18% протоколов. Согласно этим данным, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко лидирует с 60,82% голосов; второе место занимает кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко с 25,91%, на третьем - Алексей Тимченко с 5,29%, на четвертом - Роза Чемерис с 3,86%.

В понедельник днем краевой избирком объявит окончательные результаты.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"