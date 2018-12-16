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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Приморье проголосовала почти треть избирателей

Текст: Галина Мисливская (Владивосток)
Фото: Александр Корольков

Явка на повторных выборах губернатора Приморского края продолжает расти и опережать сентябрьские показатели.

"На 15:00 явка составила 29,53%, в натуральном выражении это 432 819 избирателей, - сообщила журналистам секретарь Приморского крайизбиркома Наталья Камаева. - Немного выше явка, чем это было в сентябре, на семь с лишним процентов".

Фото: Александр Корольков/РГ
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Как и в первой половине дня, города голосуют менее активно, чем пригороды и сельские районы, отметила она. В городах явка не превысила 24%, в районах же местами достигла 45%.

Следующие данные по явке будут обнародованы после 18:00 по местному времени (11:00 мск).

Напомним, 16 декабря в Приморском крае проходят повторные выборы главы региона. На этот пост претендуют четыре кандидата: Андрей Андрейченко, представляющий ЛДПР, самовыдвиженец врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, Алексей Тимченко ("Партия Роста") и Роза Чемерис ("За женщин России"). Пятый кандидат, Игорь Степаненко из "Патриотов России" снялся с выборов.

В 08:00 открылись 1569 избирательных участков, включая 41 в закрытых учреждениях (больницах, следственных изоляторах и прочее), а также 217 на судах, находящихся в плавании. Голосование продлится до 20:00, затем начнется подсчет голосов.

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