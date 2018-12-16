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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Приморье стартовали повторные выборы губернатора

Текст: Анна Бондаренко

В воскресенье, 16 декабря, в Приморье стартовали повторные выборы губернатора. Как сообщила журналистам член избирательной комиссии с правом решающего голоса Татьяна Заболотная, в 8 утра по местному времени открылось 1352 избирательных участка.

Общее количество избирателей в Приморье – 1 миллион 459 тысяч 292 человека.

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К работе приступили более 10 тысяч членов избирательных комиссий. Общее количество избирательных участков вместе с судовыми составляет 1569.

- В течение всего дня каждый житель края сможет увидеть полную картину голосования во время включения прямого эфира краевой избирательной комиссии Приморья, которые состоятся в 10-30, 12-45, 15-45, 18-45 и 20-45 по местному времени, - отметила Заболотная.

О предварительных итогах голосования будет сообщено в 2 часа ночи, 6 и 10 часов утра по местному времени.

Досрочное голосование, сказала Татьяна Заболотная, завершилось на 217 судах, находящихся в море, и 59 участках, находящихся в труднодоступной местности, транспортное с которыми затруднено. Всего досрочно проголосовали 9,5 тысячи человек.

На пост главы Приморья претендуют четыре человека – самовыдвиженец врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, Андрей Андрейченко, представляющий ЛДПР, Роза Чемерис («За женщин России») и Алексей Тимченко («Партия Роста»). Пятый кандидат, Игорь Степаненко из «Патриотов России» снялся с выборов.

 

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