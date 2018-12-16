В Башкирии пять человек погибли в тройном ДТП

Вечером 15 декабря в Дюртюлинском районе Башкирии произошло ДТП, унесшее жизни пяти человек, в том числе двухмесячного мальчика и семимесячной девочки.

Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, трагедия произошла на 2-м километре автодороги Суккулово - Атсуярово.

По его информации, ВАЗ 11-й модели, за рулем которого был 24-летний местный житель, столкнулся с легковушкой ВАЗ 2107, которая шла по встречной полосе. От удара "семерку" отбросило на идущий попутно Peugeot Partner под управлением 22-летнего жителя Уфимского района.

В результате аварии на месте погибли водители обоих отечественных авто, а также три пассажира, которые находились в автомобиле 11-й модели: 25-летняя женщина и двое младенцев. В больницу госпитализировали 23-летнюю пассажирку, сидевшую рядом с погибшими, а также 54-летнего пассажира ВАЗ-2107.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч 5 ст 264 УК РФ. По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель ВАЗ-2111 не справился с управлением при совершении обгона.

Сейчас выясняются точные причины ЧП. Назначены экспертизы.