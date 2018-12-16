В Башкирии трое детей погибли при пожаре в жилом доме

В Туймазинском районе Башкирии трое детей погибли при пожаре в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Как уточнили в ведомстве, информация о пожаре в жилом доме в селе Кандры поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 00.53 по московскому времени.

На борьбу с огнем, охватившим 80 квадратных метров, было направлено пять единиц техники и 11 пожарных от МЧС, которым помогали сотрудники республиканской аварийно-спасательной службы. При разборе завалов горящего дома спасатели обнаружили тела троих детей. Среди них были брат с сестрой 2016 и 2014 года рождения соответственно и трехлетняя девочка. Они оказались дома без присмотра.

В пресс-службе регионального СК РФ сообщили, что по факту гибели несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по ч 3 ст 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На месте пожара работают дознаватели, следователи, которым предстоит установить причины трагедии.

В селе Кандры оперативно прошел "разбор полетов". На внеочередном заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством начальника ГУ МЧС по РБ Марата Латыпова и председателя Госкомитета РБ по ЧС Фарита Гумерова обсудили недостаточность мер по по профилактике пожаров и было решено найти новые подходы по работе с детьми и их родителями.