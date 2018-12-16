В Кировской области в аварии погибли два человека. ДТП произошло около 12.25 на 81-м километре автодороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

По предварительным данным, 50-летняя женщина-водитель автомобиля Lada Granta выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-21130, за рулем которого была 58-летняя женщина.

В результате ДТП погибла 71-летняя пассажирка Lada Granta и 82-летняя пассажирка ВАЗа. Еще пять человек получили травмы. Их госпитализировали.

По факту происшествия проводится проверка, выясняются обстоятельства.

Напомним, еще три человека сегодня погибли под Кировом в аварии с микроавтобусом.