В Пермском крае возбудили дело после схода с рельсов семи вагонов

Следователи возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов семи вагонов грузового поезда у станции Куеда Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, дело возбуждено по ч 1 ст 267 УК РФ (нарушение правил безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта). В ходе проверки было установлено, что сход вагонов произошел из-за падения на состав стрелы гусеничного крана, который был задействован на строительстве дороги и находился в 18 метрах от ж\д пути.

Как уточнили в пресс-службе Приволжского СУ СК на транспорте, инцидент произошел в 19.07 в субботу вечером. В результате ЧП никто не пострадал. Машиниста крана в момент крушения не было в кабине.

На участке аварии было остановлено движение поездов в обоих направлениях. Всего были задержаны девять пассажирских составов, общее время задержки составило более 12 часов.

В рамках уголовного дела проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Расследование находится под контролем Красноуфимской транспортной прокуратуры.