В Саратовской области выясняют обстоятельства гибели детей при пожаре

Следственные органы выясняют обстоятельства гибели двоих детей при пожаре в Красном Куте Саратовской области.

Как сообщает областное управление СК, в связи с гибелью детей проводится доследственная проверка.

В результате пожара в частном доме ночью в воскресенье, по уточненным данным погибли 16-летняя девушка и ее 3-летний брат. Мать детей вместе со своим сожителем уехали в гости в субботу вечером, дети дома оставались одни. Домой взрослые вернулись, когда пожар в доме тушили пожарные.

- Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти детей, а также пожарно-техническая экспертиза для определения причины возгорания, - информирует пресс-служба ведомства.

Пока наиболее вероятной причиной пожара следователи считают замыкание электропроводки.