Жители Сибая опасаются за свое здоровье из-за тления на руднике

Почти месяц жители башкирского шахтерского городка Сибай жили с ощущением страха за свое здоровье из-за едкого дыма, окутавшего их дома. На "свежем" воздухе люди начинали задыхаться, появлялась головная боль, у детей доходило до рвоты. Лишь тогда власти признали проблему и вызвали подмогу из Уфы.

Ответственность за происходящее взял на себя Сибайский филиал Учалинского горно-обогатительного комбината. Выяснилось: на его заброшенном карьере по добыче медной руды на глубине около 400 метров началось эндогенное тление горных пород, которое вызвало выброс диоксида серы. Безветренная погода способствовала скоплению этого опасного газа на территории Сибая. Кратковременное превышение концентрации диоксида серы в воздухе признал на своей странице в социальных сетях и мэр Сибая Рустем Афзалов. Однако последующие данные, опубликованные им, говорили, что все показатели в норме. Только люди этому не поверили. Тем более что власти перевели Сибай в режим постоянной готовности к ЧС, срочно освободили места в больницах и пунктах временного размещения, явно боясь самого худшего.

- Нас не оповестили, как себя вести в такой ситуации! Мы не знали, что делать с детьми, ведь школы и детсады продолжали работать. Мой сын несколько дней сидел дома, пока смог не начал рассеиваться. Когда я открывала окно, ребенок начинал задыхаться, спасал только ингалятор, - рассказывает местная жительница Илюза Загидуллина.

На карьере продолжается круглосуточная борьба с тлением рудной породы с помощью заиливания: минимизируют доступ кислорода, заливая все специальной смесью из рудной породы, глины и воды.

- Нет необходимости эвакуировать население, ситуация под контролем регионального управления МЧС", - сообщила пресс-служба ведомства.