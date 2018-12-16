Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Сибири

Гидрометцентр России прогнозирует резкое похолодание в регионах Западной и Средней Сибири в середине следующей недели.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на научного руководителя Росгидромета Романа Вильфанда, со среды температура в некоторых регионах Сибири понизится на 15-18 градусов. Резкое понижение температуры ожидается на юге Западной Сибири и Средней Сибири - в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на юге Красноярского края.

Со среды по пятницу температура здесь понизится с - 8 до - 30, а в ряде районов до - 35. По словам Романа Вильфанда, резкое похолодание связано с перемещением области высокого давления. По его мнению, такие изменения температурного режима требуют тщательной подготовки систем энергообеспечения регионов. Поэтому информация оперативно передана в штаб энергобезопасности страны.