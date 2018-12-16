Три человека пострадали при жесткой посадке Ми-8 в Томской области

В Томской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По данным агентства, инцидент произошел во время посадки на вертолетную площадку города Кедровый, куда борт прилетел из села Каргасок. На борту находились 22 вахтовика и трое членов экипажа. В результате жесткой посадки пострадали три человека. Они госпитализированы с нетяжелыми травмами.

По словам источника, причиной аварии стала сломанная стойка шасси. Во время посадки она сломалась, и вертолет завалился на бок.