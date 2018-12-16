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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Прославилась ямами

На Ставрополье начали ремонтировать самую плохую дорогу страны
Текст: Роман Кияшко ("Российская газета", Ставропольский край)
Российская газета - Федеральный выпуск №7746 (283)
Прославилась на всю страну дорога к селу Дворцовскому Ставропольского края в прошлом году, когда в проекте Общероссийского народного фронта "Карта убитых дорог" заняла первое место антирейтинга и за несколько дней набрала больше тысячи голосов.

Лидировала она неспроста: этот участок трассы - единственная связь населенного пункта с внешним миром. Как только выпадали осадки или начинал таять снег, сообщение с цивилизацией для жителей села практически прекращалось.

За годы без ремонта дорога покрылась ямами, некоторые из них были по 18 метров в длину. В непогоду такую полосу препятствий не могли преодолеть автомобили с продуктами и "скорая". "При осмотре сразу стало понятно, что дороге нужен капитальный ремонт. Нужно было подавать заявку на участие в краевую или даже федеральную программу и планировать стратегию ремонта полотна на несколько лет вперед", - рассказал эксперт ОНФ Алексей Гридин.

За годы дорога покрылась ямами, некоторые из которых были по 18 метров в длину

В итоге первый участок дороги протяженностью два километра 276 метров попал в план-график ремонта на 2018 год. Однако деньги пришли только в августе. Далее были затяжные торги по выбору подрядчика, далеко не все компании были готовы к такому объему работ. В октябре сняли старый асфальт и выровняли полотно. Затем после ожидания благоприятных погодных условий дорожники уложили два слоя асфальта. Ремонт обошелся в 13,5 миллиона рублей. Общественники отмечают, что вся дорога к селу занимает девять километров, сейчас сделана треть. Это позволило наконец-то лишиться статуса худшей дороги страны, но о круглогодичном сообщении с селом говорить рано.

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