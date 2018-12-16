В Дагестане четыре человека получили ранения в ходе перестрелки

В Хасавюрте в Дагестане произошла перестрелка с участием четырех человек. Об этом "РГ" сообщили в республиканской полиции.

В ходе конфликта трое парней напали на четвертого, а тот достал пистолет и открыл по обидчикам стрельбу. У одного из нападавших также оказалось в руках оружие.

В результате перестрелки два человека были ранены. Кроме того, пострадали двое случайных прохожих, которые также получили ранения.

Все раненые госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. Детали случившегося устанавливаются.