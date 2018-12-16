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16.12.2018 18:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане четыре человека получили ранения в ходе перестрелки

Текст: Алена Ларина (Махачкала)

В Хасавюрте в Дагестане произошла перестрелка с участием четырех человек. Об этом "РГ" сообщили в республиканской полиции.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Опубликованы кадры с места ликвидации боевика в Дагестане

В ходе конфликта трое парней напали на четвертого, а тот достал пистолет и открыл по обидчикам стрельбу. У одного из нападавших также оказалось в руках оружие.

В результате перестрелки два человека были ранены. Кроме того, пострадали двое случайных прохожих, которые также получили ранения.

Все раненые госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. Детали случившегося устанавливаются.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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