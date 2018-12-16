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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Сыграют быстро

Санкт-Петербург примет чемпионат мира
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск №7746 (283)
Мировое первенство по быстрым шахматам и блицу-2018 пройдет в центре Санкт-Петербурга - в Центральном выставочном зале "Манеж" на Исаакиевской площади.

Турнир, по информации пресс-службы Российской шахматной федерации, состоится в период с 25 по 31 декабря 2018 года.

Отметим, действующим чемпионом мира по рапиду является индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд. В свою очередь, норвежец Магнус Карлсен носит звание действующего чемпиона мира по блицу.

В ноябре Карлсен защитил титул чемпиона мира по классическим шахматам, на тай-брейке обыграв американского шахматиста Фабиано Каруану и намерен показать себя с лучшей стороны и в Санкт-Петербурге.

Кроме Магнуса свое участие в турнирах уже подтвердили такие звездные гроссмейстеры, как россияне Сергей Карякин, Петр Свидлер, Александр Грищук, Ян Непомнящий, Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Аниш Гири (Нидерланды), Вишванатан Ананд (Индия), Левон Аронян (Армения).

Фото: depositphotos.com
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Серьезный состав будет и в женском турнире. За призы в рапиде и блице поборются чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь (Китай), наша вице-чемпионка мира Екатерина Лагно, Ольга Гиря, Валентина Гунина, Александра Костенюк, Александра Горячкина, Анна и Мария Музычук (обе - Украина), Хампи Конеру (Индия), Нана Дзагнидзе (Грузия), Тань Чжунъи (Китай) и многие другие.

Гостей соревнования ждет обширная дополнительная программа, в которую войдут турниры для детей и взрослых, конкурсы решения задач, сеансы, мастер-классы, знакомство с экспонатами Музея шахмат РШФ и многое другое. Для зрителей вход на турнир - свободный.

Общий призовой фонд мужских соревнований по рапиду и блицу составляет 700 тысяч долларов (по 350 тысяч каждый). У женщин призовой фонд турнира по рапиду и блицу составляет по 150 тысяч долларов, а победительницы получат по 40 тысяч. Таким образом, общий призовой фонд чемпионатов мира составит один миллион долларов.

Спорт Шахматы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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