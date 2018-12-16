Мировое первенство по быстрым шахматам и блицу-2018 пройдет в центре Санкт-Петербурга - в Центральном выставочном зале "Манеж" на Исаакиевской площади.

Турнир, по информации пресс-службы Российской шахматной федерации, состоится в период с 25 по 31 декабря 2018 года.

Отметим, действующим чемпионом мира по рапиду является индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд. В свою очередь, норвежец Магнус Карлсен носит звание действующего чемпиона мира по блицу.

В ноябре Карлсен защитил титул чемпиона мира по классическим шахматам, на тай-брейке обыграв американского шахматиста Фабиано Каруану и намерен показать себя с лучшей стороны и в Санкт-Петербурге.

Кроме Магнуса свое участие в турнирах уже подтвердили такие звездные гроссмейстеры, как россияне Сергей Карякин, Петр Свидлер, Александр Грищук, Ян Непомнящий, Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Аниш Гири (Нидерланды), Вишванатан Ананд (Индия), Левон Аронян (Армения).

Серьезный состав будет и в женском турнире. За призы в рапиде и блице поборются чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь (Китай), наша вице-чемпионка мира Екатерина Лагно, Ольга Гиря, Валентина Гунина, Александра Костенюк, Александра Горячкина, Анна и Мария Музычук (обе - Украина), Хампи Конеру (Индия), Нана Дзагнидзе (Грузия), Тань Чжунъи (Китай) и многие другие.

Гостей соревнования ждет обширная дополнительная программа, в которую войдут турниры для детей и взрослых, конкурсы решения задач, сеансы, мастер-классы, знакомство с экспонатами Музея шахмат РШФ и многое другое. Для зрителей вход на турнир - свободный.

Общий призовой фонд мужских соревнований по рапиду и блицу составляет 700 тысяч долларов (по 350 тысяч каждый). У женщин призовой фонд турнира по рапиду и блицу составляет по 150 тысяч долларов, а победительницы получат по 40 тысяч. Таким образом, общий призовой фонд чемпионатов мира составит один миллион долларов.