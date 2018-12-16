В одном из домов Вологды взорвался газ

Один человек погиб, еще семь пострадали при взрыве бытового газа в одном из домов Вологды. Инцидент произошел около полуночи по адресу Карла Маркса, 74а. Газ взорвался в квартире на пятом этаже в пятом подъезде.

"Пожара нет, но обрушилось потолочное перекрытие, здание повреждено", - рассказали в пресс-службе МЧС. На месте происшествия сейчас работают 19 сотрудников ведомства, задействованы 7 единиц техники, привлекаются дополнительные силы.

В результате ЧП один человек погиб. Женщина скончалась в машине скорой помощи. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные отказались от госпитализации. Спасатели эвакуировали около 30 человек.