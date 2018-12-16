В Петербурге жильцов многоэтажки эвакуировали из-за угрозы обрушения

Жителей одного подъезда в доме №21 по Ново-Александровской улице экстренно эвакуировали из-за угрозы обрушения здания. В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу корреспонденту "РГ" сообщили, что тревога оказалась ложной.

- Ничего страшного не произошло, - уточнил собеседник. - Просто в одной из квартир стали навешивать шкафы, и 48-летняя жительница, увидев трещину, которая пошла по стене, испугалась и обратилась в службу 112.

На место тут же выехали спасатели, которые установили, что на четвертом этаже дома действительно образовалось несколько трещин. Из подъезда эвакуировали восемь жильцов.

Но вскоре специалисты убедились, что угрозы для проживания эти трещины не представляют: они пошли только по штукатурке, не затронув несущие конструкции здания. Все эвакуированные возвращены в свои квартиры.