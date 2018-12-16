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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге жильцов многоэтажки эвакуировали из-за угрозы обрушения

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Жителей одного подъезда в доме №21 по Ново-Александровской улице экстренно эвакуировали из-за угрозы обрушения здания. В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу корреспонденту "РГ" сообщили, что тревога оказалась ложной.

Фото: Пресс-служба СК РФ по Вологодской области
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- Ничего страшного не произошло, - уточнил собеседник. - Просто в одной из квартир стали навешивать шкафы, и 48-летняя жительница, увидев трещину, которая пошла по стене, испугалась и обратилась в службу 112.

На место тут же выехали спасатели, которые установили, что на четвертом этаже дома действительно образовалось несколько трещин. Из подъезда эвакуировали восемь жильцов.

Но вскоре специалисты убедились, что угрозы для проживания эти трещины не представляют: они пошли только по штукатурке, не затронув несущие конструкции здания. Все эвакуированные возвращены в свои квартиры.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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