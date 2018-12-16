В Вологде ввели режим ЧС после взрыва бытового газа в доме

Взрыв прогремел на пятом этаже ночью, когда многие жители спали. Разрушились несколько квартир первого подъезда, рухнуло перекрытие, повредилась кирпичная кладка вплоть до третьего этажа. Рядом с домом сразу же развернули мобильные информационные пункты, в средней школе N 42 организовали горячее питание для пострадавших. Но самый главный вопрос - размещение семей на временное проживание. В доме 62 квартиры, зарегистрированы в них 144 человека. Как заявил мэр Вологды Сергей Воропанов, жителей дома направят в гостиницы.
В Вологде начали работать эксперты, которые оценят возможность восстановления пострадавшего подъезда. В город уже приехали специалисты из Москвы с необходимой аппаратурой для оценки состояния несущих конструкций здания. Решение о возвращении жителей будет принято только после обследования здания специалистами. А пока жителям разрешают пройти в свои квартиры и забрать необходимые вещи и документы.