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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Рвануло, когда все спали

В Вологде ввели режим ЧС после взрыва бытового газа в доме
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Вологда)
Российская газета - Федеральный выпуск №7746 (283)
В Вологде в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Карла Маркса взорвался бытовой газ. В результате один человек погиб, еще трое получили ранения. Всех жителей эвакуировали. В городе ввели режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Сейчас жители разрушенного подъезда могут вернуться в свои квартиры только для того, чтобы забрать самое необходимое. Фото: Пресс-служба Администрации Вологды Сейчас жители разрушенного подъезда могут вернуться в свои квартиры только для того, чтобы забрать самое необходимое. Фото: Пресс-служба Администрации Вологды
Сейчас жители разрушенного подъезда могут вернуться в свои квартиры только для того, чтобы забрать самое необходимое. Фото: Пресс-служба Администрации Вологды

Взрыв прогремел на пятом этаже ночью, когда многие жители спали. Разрушились несколько квартир первого подъезда, рухнуло перекрытие, повредилась кирпичная кладка вплоть до третьего этажа. Рядом с домом сразу же развернули мобильные информационные пункты, в средней школе N 42 организовали горячее питание для пострадавших. Но самый главный вопрос - размещение семей на временное проживание. В доме 62 квартиры, зарегистрированы в них 144 человека. Как заявил мэр Вологды Сергей Воропанов, жителей дома направят в гостиницы.

Фото: Пресс-служба СК РФ по Вологодской области
В Вологде более 30 жильцов пострадавшего дома заселились в гостиницы

В Вологде начали работать эксперты, которые оценят возможность восстановления пострадавшего подъезда. В город уже приехали специалисты из Москвы с необходимой аппаратурой для оценки состояния несущих конструкций здания. Решение о возвращении жителей будет принято только после обследования здания специалистами. А пока жителям разрешают пройти в свои квартиры и забрать необходимые вещи и документы.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вологда
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