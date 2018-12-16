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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

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Вице-губернатора Псковской области обвинили в получении взятки
Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Псковская область)
Российская газета - Федеральный выпуск №7746 (283)
В Псковской области задержан вице-губернатор Александр Кузнецов. Чиновник курировал в регионе тарифы, сферу ЖКХ, строительство и в 41 год стал одним из самых влиятельных людей Псковщины.
Фото: pskov.ru Фото: pskov.ru
Фото: pskov.ru

Слухи о задержании Кузнецова поползли еще в пятницу. Удивительно, но первой структурой, которая об этом сообщила, стала администрация Псковской области. Она распространила заявление о том, что в отношении Кузнецова проводятся следственные действия и что власти региона по данной ситуации работают в тесном взаимодействии с правоохранительными органами. Уголовное дело в отношении Кузнецова возбудили по статье 290, часть 6. Чиновнику вменяют получение взятки в особо крупном размере.

В обмен, как считают следователи, Кузнецов пообещал застройщику всяческое содействие при получении выгодных контрактов. Тот согласился

По версии следствия, в 2013 году Кузнецов, который тогда совмещал обязанности вице-губернатора региона и председателя госкомитета по тарифам и энергетике, решил свой жилищный вопрос за счет строительной компании "ВестСтрой". В 2011 году супруга чиновника приобрела в этой компании дом за 6 миллионов 350 тысяч рублей. Известно, что коттедж расположен в Пскове, на улице Петропавловской, на берегу реки Великой. Это один из самых элитных кварталов Пскова, готовые жилые дома здесь продаются в среднем по 10 миллионов рублей. За год супруга вице-губернатора заплатила за дом 5 миллионов рублей. Но с дальнейшей оплатой у семьи начались странности...

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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На заседании суда по продлению срока задержания Кузнецова прозвучало, что пять лет назад, когда застройщик намекнул вице-губернатору об оплате оставшейся суммы, то получил отказ. В материалах дела значится, что во время личной беседы с застройщиком чиновник потребовал от него взятку имущественного характера, проще говоря, предложил забыть про долг. В обмен, как считает следствие, Кузнецов пообещал всяческое содействие при получении выгодных контрактов и при разрешении проблем, которые у фирм такого профиля неизбежно возникают. Застройщик согласился, и уже вскоре фирма "ВестСтрой" получила контракт на строительство больницы в Струго-Красненском районе на 40 миллионов 589 тысяч рублей.

Сейчас Кузнецов продолжает находиться в статусе задержанного, его доставили в Петербург. По сообщению объединенной пресс-службы судов Северной столицы, до 18 декабря стороне защиты дан срок для поиска аргументов, чтобы вице-губернатора не заключали под стражу. Сам Кузнецов предъявленных ему обвинений не признает.

Между тем, как сообщает СК России, во время обыска в кабинете чиновника была обнаружена ID-карта на его имя, подтверждающая вид на жительство в Эстонии.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область
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