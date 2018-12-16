Иностранные журналисты посетили Крым

Крым с пятидневным визитом посетила группа журналистов ведущих иностранных СМИ из Греции, Швеции, Сербии, Франции, Армении и Эквадора. Представители прессы решили своими глазами посмотреть, как на самом деле живут крымчане, и рассказать об этом своим читателям и телезрителям. Они отметили, что российский полуостров - гостеприимное и безопасное место. Здесь развивается инфраструктура, строятся новые дороги. И все это открывает перед регионом большие перспективы в сфере туризма.

Представитель издания "Национальный обзор" и интернет-портала "Нация-онлайн" Зоран Мрдженович из Сербии назвал Крым регионом, которому есть что показать гостям, поэтому как можно больше людей должны посещать его. "Мы выходили в город и говорили с людьми, они довольны тем, что происходит, - подтвердил и директор медиагруппы "Канал 1" Николас Бардуниас из Греции. Он считает, что другие страны должны уважать выбор крымчан, сделанный на референдуме.

- Меня волнует судьба Крыма и Севастополя. Как я говорю про себя - у меня голова французская, но душа русская, - шутит потомок адмирала Корнилова, журналист французского журнала Le Point Дмитрий Корнилов. - Когда вернусь в Париж, расскажу о том, что чувствовал, побывав в Крыму.

Он также рассказал, что хочет снять на полуострове фильм. По сюжету француз влюбится в российскую актрису. Иностранные гости также сообщили, что не боятся санкций со стороны Украины за свой визит в регион.