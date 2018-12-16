Житель Ростова Иван Назаров подал в Ростовский областной суд иск против донского правительства. Он считает, что местные власти подняли взносы за капремонт необоснованно и без учета методических рекомендаций федеральных органов власти. Активист требует пересчитать тариф и вернуть людям якобы переплаченные деньги.

Раньше жители Ростовской области платили за капремонт 7,17 рубля с квадратного метра, а с 1 октября этого года взнос увеличили до 9,92 рубля, то есть сразу на 27,7 процента.

- Индекс потребительских цен в Ростовской области за это время вырос всего на два-два с половиной процента, - поясняет свою позицию Назаров. - Чем вообще руководствовались чиновники? Мы нигде не можем получить расчеты, обосновывающие это решение. В ответе замминистра ЖКХ области Валерия Былкова говорится, что "установление тарифа осуществляется на основе принципа доступности минимального размера взноса для граждан с учетом совокупных расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг". Но активиста такой ответ не удовлетворил.

Раньше жители платили за капремонт 7,17 рубля с квадратного метра, а с октября - 9,92 рубля

- Из этой отписки напрашивается вывод, что они рассчитывают тариф, исходя не из реальных финансовых потребностей программы капремонта, а из того, потянут ли граждане столь резкое повышение или нет. Видимо, решили, что потянут, - недоумевает Назаров.