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16.12.2018 21:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Накапало

Ростовчанин через суд требует чиновников снизить взнос на капремонт
Текст: Александр Гавриленко ("Российская газета", Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск №7746 (283)
Житель Ростова Иван Назаров подал в Ростовский областной суд иск против донского правительства. Он считает, что местные власти подняли взносы за капремонт необоснованно и без учета методических рекомендаций федеральных органов власти. Активист требует пересчитать тариф и вернуть людям якобы переплаченные деньги.

Раньше жители Ростовской области платили за капремонт 7,17 рубля с квадратного метра, а с 1 октября этого года взнос увеличили до 9,92 рубля, то есть сразу на 27,7 процента.

Фото: Depositphotos.com
Где в России больше всего должников по ЖКХ

- Индекс потребительских цен в Ростовской области за это время вырос всего на два-два с половиной процента, - поясняет свою позицию Назаров. - Чем вообще руководствовались чиновники? Мы нигде не можем получить расчеты, обосновывающие это решение. В ответе замминистра ЖКХ области Валерия Былкова говорится, что "установление тарифа осуществляется на основе принципа доступности минимального размера взноса для граждан с учетом совокупных расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг". Но активиста такой ответ не удовлетворил.

Раньше жители платили за капремонт 7,17 рубля с квадратного метра, а с октября - 9,92 рубля

- Из этой отписки напрашивается вывод, что они рассчитывают тариф, исходя не из реальных финансовых потребностей программы капремонта, а из того, потянут ли граждане столь резкое повышение или нет. Видимо, решили, что потянут, - недоумевает Назаров.

Комментарий

Текст: Ольга Бухарова

Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП "ЖКХ "Контроль":

- Ответственность за выполнение региональных программ по капремонту лежит на местных властях, они же несут субсидиарную ответственность за ее реализацию. Право устанавливать размер взносов на капремонт является прерогативой законодательного органа субъекта РФ. Поэтому методические рекомендации являются всего лишь ориентирами для тех решений, которые принимает региональное правительство. Следуя этим рекомендациям, большинство регионов в свое время установили размер взноса в пределах 7-8 рублей с квадратного метра, но, как показала практика, он является недостаточным для проведения качественного ремонта, тем более энергоэффективного. В связи с этим регионы встанут перед выбором: либо повышать тариф, либо субсидировать его из бюджета. Второй вариант выбрали только 29 регионов. По оценкам проведенного капремонта в прошлом году, экономически обоснованным можно считать тариф в пределах 13 рублей с квадратного метра.

Перспектив у иска Ивана Назарова почти нет никаких. По крайней мере с такой практикой, чтобы суд в этом вопросе встал на сторону истца, еще не сталкивались.

Подготови

Как изменятся тарифы ЖКХ в 2019 году
ла Ольга Бухарова

- Как изменятся тарифы ЖКХ в 2019 году

rg.ru/art/1616164

Происшествия Правосудие Суд Экономика ЖКХ Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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