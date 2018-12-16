В Севастополе открыли вторую площадку филиала парка "Патриот"

В Севастополе на территории дивизии противовоздушной обороны в Юхариной балке открылась площадка филиала военно-патриотического парка "Патриот". Здесь представлена техника ПВО, которая служила в Крыму и на ближнем Востоке. Всего же севастопольский филиал будет работать на 11 локациях.

- Во всех соединениях и частях по приказу министра обороны создаются музейные объекты и отделения парка "Патриот", - рассказал командир 31-й дивизии ПВО 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-майор Николай Верепаха. - Мы выставили технику зенитно-ракетных и радиотехнических войск - парк, который был на вооружении дивизии до получения новейшей системы С-400 "Триумф". Будем наращивать экспозицию системой С-125, которая воевала в ближневосточном регионе, и установками С-200, которые стояли на вооружении частей Крымского полуострова. Они будут доставлены сюда из Феодосии.

В новом музее войск ПВО представлены зенитно-ракетный комплекс С-300, передвижная радиолокационная система СТ-68, бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ), радиостанция дециметровых волн, зенитные установки. В выходные дни он будет открыт для посетителей по предварительным заявкам, а школьные группы смогут приезжать и в будни.

Территория, где находится экспозиция, имеет героическое прошлое. В годы Великой Отечественной войны зенитчики защищали аэродром в Юхариной балке, вокруг до сих пор находят осколки немецких авиабомб. Здесь же проходило отступление защитников Севастополя в сторону 35-й батареи в июне 1942 года.

Кроме этого, в управлении дивизии ПВО откроют для посещений подземный командный пункт времен Великой Отечественной войны. В 1941-42 годах три подземных этажа занимали командные пункты ВВС и ПВО Черноморского флота. Военные уже освободили два верхних этажа от мусора и готовят экспозицию.

- Отделения парка "Патриот", ориентированные на патриотическое воспитание молодого пополнения, будут сформированы на территории 11 воинских частей Черноморского флота, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан второго ранга Алексей Рулев.

В комплексе они станут филиалом парка "Патриот". Первая площадка уже строится на Северной стороне, у бронебашенной батареи №30, которая занимала ключевое место в героической обороне Севастополя 1941-42 годов. Также будут задействованы военные музеи в Балаклаве и Михайловской батарее, экспозиции появятся на аэродроме Бельбек, в бригаде морской пехоты, в частях Крымской военно-морской базы.