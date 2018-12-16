В Севастополе открыли вторую площадку филиала парка "Патриот"

Новости

Машина, которая посмеивается над собой. Новую "Буханку" испытали в ФРГ 15:51
Итальянки выиграли эстафету на этапе Кубка мира по биатлону 15:25
Под Москвой погибли пять человек 15:20
В Канаде женщина случайно отправила своего кота по почте 15:12
ВЭФ снял ограничения на участие в Давосе российских бизнесменов 14:45
Рылов выиграл второе "золото" на чемпионате мира 14:31
В Петербурге жильцов многоэтажки эвакуировали из-за угрозы обрушения 14:30
МИД Турции: США прорабатывают вопрос об экстрадиции Гюлена 14:30
СК рассказал об обстоятельствах взрыва бытового газа в Вологде 14:16
Морозов взял "серебро" ЧМ на сотне кролем 13:58
Лукашенко поздравил с юбилеем Юрия Николаева 13:49
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Сибири 13:48
Аршавин будет работать в академии "Зенита" 13:41
Полиция Парижа задержала 179 участников акции "желтых жилетов" 13:37
Салон новой Lada Vesta: первые качественные изображения 13:30
Россиянки заняли пьедестал в гонке преследования на Кубке IBU 13:28
С понедельника Москва встанет в новогодних пробках 13:28
Владимир Путин пожелал Юрию Николаеву вдохновения 13:12
Драчев: Не будем приглашать Бабикова на Кубок мира второй раз 13:10
Названа причина пожара в подмосковном общежитии 13:07
В Пермском крае возбудили дело после схода с рельсов семи вагонов 12:59
Под Воронежем оторвавшийся прицеп убил двух человек 12:53
Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 под Томском выросло до пяти 12:36
В Челябинске арестована школьница, сбившая полицейского на Mercedes 12:30
Явка на выборах губернатора Приморья приблизилась к 40 процентам 12:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
16.12.2018 15:19
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Севастополе открыли вторую площадку филиала парка "Патриот"

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
В Севастополе на территории дивизии противовоздушной обороны в Юхариной балке открылась площадка филиала военно-патриотического парка "Патриот". Здесь представлена техника ПВО, которая служила в Крыму и на ближнем Востоке. Всего же севастопольский филиал будет работать на 11 локациях.
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

- Во всех соединениях и частях по приказу министра обороны создаются музейные объекты и отделения парка "Патриот", - рассказал командир 31-й дивизии ПВО 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-майор Николай Верепаха. - Мы выставили технику зенитно-ракетных и радиотехнических войск - парк, который был на вооружении дивизии до получения новейшей системы С-400 "Триумф". Будем наращивать экспозицию системой С-125, которая воевала в ближневосточном регионе, и установками С-200, которые стояли на вооружении частей Крымского полуострова. Они будут доставлены сюда из Феодосии.

Фото: Олег Сергеев
На Кубани появится филиал военного парка "Патриот"

В новом музее войск ПВО представлены зенитно-ракетный комплекс С-300, передвижная радиолокационная система СТ-68, бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ), радиостанция дециметровых волн, зенитные установки. В выходные дни он будет открыт для посетителей по предварительным заявкам, а школьные группы смогут приезжать и в будни.

Территория, где находится экспозиция, имеет героическое прошлое. В годы Великой Отечественной войны зенитчики защищали аэродром в Юхариной балке, вокруг до сих пор находят осколки немецких авиабомб. Здесь же проходило отступление защитников Севастополя в сторону 35-й батареи в июне 1942 года.

Кроме этого, в управлении дивизии ПВО откроют для посещений подземный командный пункт времен Великой Отечественной войны. В 1941-42 годах три подземных этажа занимали командные пункты ВВС и ПВО Черноморского флота. Военные уже освободили два верхних этажа от мусора и готовят экспозицию.

- Отделения парка "Патриот", ориентированные на патриотическое воспитание молодого пополнения, будут сформированы на территории 11 воинских частей Черноморского флота, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан второго ранга Алексей Рулев.

Фото: Юлия Крымова/РГ
В Севастополе после реконструкции открылся Малахов курган

В комплексе они станут филиалом парка "Патриот". Первая площадка уже строится на Северной стороне, у бронебашенной батареи №30, которая занимала ключевое место в героической обороне Севастополя 1941-42 годов. Также будут задействованы военные музеи в Балаклаве и Михайловской батарее, экспозиции появятся на аэродроме Бельбек, в бригаде морской пехоты, в частях Крымской военно-морской базы.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Швейцарии в ДТП с автобусом пострадали десять россиян
Володин назвал сомнительным легитимность решения об автокефалии
Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 под Томском выросло до пяти
Овечкин установил личный рекорд в НХЛ
Опубликован список самых надежных автомобилей в мире