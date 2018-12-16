На Урале мать и четверо детей отравились газом

В Свердловской области выясняют обстоятельства ЧП в поселке Арти, где мать и четверо детей отравились угарным газом. По предварительным данным, причиной стало небрежное обращение с печным оборудованием, сообщили в воскресенье в ГУ МВД региона.

- Сообщение об отравлении поступило от бригады "скорой помощи" сегодня в 7.50 утра, - сообщил представитель полицейского главка региона Валерий Горелых. - На место происшествия в поселке Арти по улице Рабочей молодежи немедленно направили участкового уполномоченного и специалистов по делам несовершеннолетних. Они установили, что в частном доме в гостях у молодой семьи находилась родственница с четырьмя несовершеннолетними детьми. Утром все почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью. С признаками отравления угарным газом госпитализированы пять человек - родственница и ее дети.

Полицейские выяснили, что накануне вечером хозяйка дома закрыла печную заслонку, чтобы удержать тепло до утра. Однако печь еще не потухла, и в дом начали поступать продукты горения. Все, кто находился внутри, практически чудом остались живы.

По итогам организованной проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ГУ МВД региона.