Президент России Владимир Путин дал старт новому заводу "Транснефти"

Челябинск в прямом эфире
В цехах завода "РЭД" кипит работа, а все внимание приковано к первому электродвигателю мощностью 1250 кВт. Несколько часов - и мотор начнет набирать обороты, в прямом эфире на связи с Кремлем. После этого - месяц стендовых и высоковольтных испытаний. До конца года будет изготовлено еще пять двигателей.
С раннего утра в цехе готовятся к торжественному открытию завода и телемосту. Напротив монитора видеосвязи стоит, дожидаясь своего звездного часа, стенд с красной кнопкой. Она запустит двигатель. Работники завода заняты своими непосредственными обязанностями. На предприятии трудятся 263 человека, но в следующем году численность увеличится до 350. Все - местные жители, набраны целенаправленно на новый завод и прошли обучение на одном из европейских предприятий Nidec в Монфальконе. Сейчас, сравнивая итальянский завод и челябинский, коллектив признается: российский - лучше и современнее. С самого начала перед "Транснефтью" и партнерами по созданию предприятия стояла задача сосредоточить на нем самые передовые технические решения в области электромашиностроения.
Челябинское время - 18.00. Все готово к телемосту. Работники завода в спецодежде, белых и оранжевых касках выстроились за тройкой "первооткрывателей": президентом "Транснефти" Николаем Токаревым, генеральным директором "КОНАР" Валерием Бондаренко и операционным директором Nidec ASI S.p.A. Стефано Дзеккинато. На связи Кремль: "РЭД" открывают Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
- Разрешите запустить тестовую проверку двигателя, то есть дать жизнь заводу, - произносит глава "Транснефти".
- Начинайте, - улыбается глава государства.
Николай Токарев, Валерий Бондаренко и Стефано Дзеккинато нажимают на кнопку, а мастер испытательного центра Виталий Малышев дает команду на пульт управления. "На связи испытательный центр. Электродвигатель вышел на номинальный режим", - с непроницаемым лицом докладывает он. Двигатель на экране телетрансляции проворно набирает обороты, кривая на графике монитора АРМ оператора устремляется вверх.
Большие перспективы
Генеральный директор "РЭД" Никита Прокопенко до этого возглавлял Тюменский ремонтно-механический завод (также предприятие "Транснефти"), прошел путь от начальника цеха до гендиректора. А до этого - оборонное производство. Новый завод высоковольтных двигателей, который он возглавил, по уровню надежности и безопасности сравнивает с оборонным предприятием.
- Все цеха закрываются, отсекаются, чтобы не было проникновения пыли, которая образуется в процессе штамповки и очень вредна для сборочной технологии, - показывает он. - В испытательном центре - бронированные стекла, находиться здесь во время испытаний запрещено. Все автоматизировано, 600 датчиков контролируют работу электродвигателя.
Конструкторскую и технологическую документацию для создания челябинского производства предоставила компания Nidec ASI - один из мировых лидеров в этой сфере. Таким образом, Nidec ASI стала технологическим партнером "Транснефти". А одним из акционеров завода является компания "КОНАР", которая предоставила площадку с необходимыми коммуникациями. Это уже второе совместное предприятие российских компаний - здесь же, в индустриальном парке "Станкомаш", расположился завод "Транснефть Нефтяные Насосы". Оба производства связаны друг с другом: электродвигатель является составной частью насосного агрегата - сердца перекачивающей станции.
- Локализовав производство в России, мы создали для себя преимущества: оборудование, которое будет здесь изготавливаться, самое современное, с наилучшими характеристиками по энергоэффективности и гораздо дешевле импортного. Это большой плюс в нашей производственной деятельности, - отметил президент компании Николай Токарев.
Завод будет выпускать широкую номенклатуру синхронных и асинхронных электродвигателей мощностью до 14,5 МВт. Есть наработки и планы по электрическим машинам до 45 МВт. В первую очередь новые электродвигатели отправятся на объекты "Транснефти". Но в перспективе на заводе планируют наладить производство альтернативных видов электроприводов для судостроения, железной дороги, ветрогенерации и других отраслей.
Новации и энергоэффективность
На новом челябинском предприятии организован полный цикл изготовления электродвигателей из отечественных комплектующих и материалов, установлено передовое технологическое оборудование. Среди 224 станков есть совершенно уникальные. Например, комплекс лазерного упрочнения и детонационного напыления - ранее подобная технология применялась только в узкоспециальных областях. Это российское оборудование изготовлено для "Транснефти" на предприятиях Московской и Новосибирской областей. А роботизированный комплекс для нанесения изоляции на проводники обмоток электрических машин позволяет выполнять сложный процесс без ручного труда, что обеспечивает высокое качество и надежность.
Завод построен с использованием энергоэффективных технологий. На крыше завода установлены солнечные батареи - это первый проект подобного класса на Южном Урале. Модули вырабатывают 244 кВт/ч электроэнергии и освещают бытовой корпус и производственные помещения. Для отопления цехов применен газовый инфракрасный обогрев, который в полтора раза экономичнее, чем классические радиаторные батареи отопления.
Энергоэффективна и непосредственно продукция "РЭД": КПД электродвигателей примерно на 0,1 процента выше, чем у аналогичных. По словам главного энергетика "Транснефти" Андрея Копысова, для машин подобного класса это весьма значительный показатель.
Владимир Путин, президент РФ:
"Русские электрические двигатели" - инновационное предприятие полного цикла, построенное по итальянским технологиям. Оно будет выпускать высоковольтные силовые электрические установки, отвечающие передовым стандартам энергоэффективности и безопасности. Проект стал результатом тесного партнерства российских компаний "Транснефть" и "КОНАР" с мировым лидером в области промышленных энергосистем - итальянской компанией Nidec ASI. Двигатели предполагается применять в первую очередь в перекачке нефти и нефтепродуктов. Они крайне востребованы отечественным топливно-энергетическим комплексом и, несомненно, будут пользоваться спросом на рынке третьих стран.
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ:
Несмотря на непростую геополитическую ситуацию, российско-итальянское торгово-экономическое сотрудничество продолжает расширяться. Весомая заслуга в этом, несомненно, принадлежит руководству наших стран, которые демонстрируют прагматичный, конструктивный подход. Этот подход позволяет Италии оставаться надежным торгово-экономическим партнером России. Открытие нового завода по производству высоковольтных электродвигателей для нужд нефтяной, газовой промышленности, судостроения, ветрогенерации и ряда других отраслей является одним из примеров успешного и взаимовыгодного промышленного сотрудничества.
Николай Токарев, президент "Транснефти":
Последние несколько лет компания "Транснефть" активно реализует поручение по переносу ключевых производств, современных передовых технологий в Россию. Сейчас мы имеем возможность убедиться, что наши совместные усилия с отечественными и зарубежными партнерами воплощаются в реальность. Мы запускаем в эксплуатацию завод, который будет производить высоковольтные электродвигатели для мощных магистральных нефтяных насосов. Это ключевое предприятие для отрасли. При его создании одним из важнейших условий была подготовка высококвалифицированных российских специалистов и создание перспективного инженерно-технического потенциала.
Стефано Дзеккинато, операционный директор Nidec ASI S.p.A.:
Завод и его продукция - результат четырех лет активного сотрудничества между нашими компаниями. Nidec ASI предоставила "РЭД" конструкторскую документацию на электрические двигатели. Таким образом, мы передали свои знания и опыт в производстве электрических машин, накопленные за более чем сто лет, и провели обучение персонала, чтобы он мог самостоятельно проектировать и производить двигатели. Это должно способствовать превращению завода "РЭД" в общепризнанный центр передового опыта в России и в мире. Я уверен, что результат этого сотрудничества и успех проекта поможет заложить основы для дальнейшей кооперации между нашими компаниями и странами.
Первый камень в основание "Русских электрических двигателей" заложен в апреле 2016 года премьер-министром России Дмитрием Медведевым параллельно с открытием завода по производству насосных агрегатов "Транснефть Нефтяные Насосы". А уже летом начались строительно-монтажные работы. Проектирование осуществлялось институтом "Гипротрубопровод", в качестве технического заказчика выступила компания "Транснефть - ТСД". Строители сразу взяли высокий темп.
Стройплощадка находилась на территории бывшего металлургического производства, во время изысканий на ней обнаружили фундаменты печей цеха горячей штамповки, сплавы металла и грунта. Все бетонные и земляные работы успели завершить до холодов, а в конце 2016 года на площадке выросли каркасы производственного здания и административно-бытового комплекса. Через год основные строительные работы были завершены, в 2018 году выполнена установка и наладка технологического оборудования. Завод "РЭД" назван победителем проводимого в Челябинске конкурса "Строитель года-2018" в номинации "За лучший реализованный проект в сфере промышленного строительства".
300 единиц в год - проектная мощность завода.
224 единицы - станочный парк оборудования завода, из них 83 единицы - уникальные высокоточные станки.
6 электродвигателей выпустит завод в 2018 году.
43 электродвигателя - в 2019 году.