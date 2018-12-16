Президент России Владимир Путин дал старт новому заводу "Транснефти"

В Челябинске на территории индустриального парка "Станкомаш" состоялось торжественное открытие завода "Русские электрические двигатели" ("РЭД"), созданного компаниями "Транснефть" и "КОНАР" при участии технологического партнера — итальянской компании Nidec ASI S.p.A. По видео-конференц-связи старт новому производству дал глава государства.

Челябинск в прямом эфире

В цехах завода "РЭД" кипит работа, а все внимание приковано к первому электродвигателю мощностью 1250 кВт. Несколько часов - и мотор начнет набирать обороты, в прямом эфире на связи с Кремлем. После этого - месяц стендовых и высоковольтных испытаний. До конца года будет изготовлено еще пять двигателей.

С раннего утра в цехе готовятся к торжественному открытию завода и телемосту. Напротив монитора видеосвязи стоит, дожидаясь своего звездного часа, стенд с красной кнопкой. Она запустит двигатель. Работники завода заняты своими непосредственными обязанностями. На предприятии трудятся 263 человека, но в следующем году численность увеличится до 350. Все - местные жители, набраны целенаправленно на новый завод и прошли обучение на одном из европейских предприятий Nidec в Монфальконе. Сейчас, сравнивая итальянский завод и челябинский, коллектив признается: российский - лучше и современнее. С самого начала перед "Транснефтью" и партнерами по созданию предприятия стояла задача сосредоточить на нем самые передовые технические решения в области электромашиностроения.

Челябинское время - 18.00. Все готово к телемосту. Работники завода в спецодежде, белых и оранжевых касках выстроились за тройкой "первооткрывателей": президентом "Транснефти" Николаем Токаревым, генеральным директором "КОНАР" Валерием Бондаренко и операционным директором Nidec ASI S.p.A. Стефано Дзеккинато. На связи Кремль: "РЭД" открывают Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

- Разрешите запустить тестовую проверку двигателя, то есть дать жизнь заводу, - произносит глава "Транснефти".

- Начинайте, - улыбается глава государства.

Новый завод высоковольтных двигателей по уровню надежности и безопасности схож с оборонным предприятием

Николай Токарев, Валерий Бондаренко и Стефано Дзеккинато нажимают на кнопку, а мастер испытательного центра Виталий Малышев дает команду на пульт управления. "На связи испытательный центр. Электродвигатель вышел на номинальный режим", - с непроницаемым лицом докладывает он. Двигатель на экране телетрансляции проворно набирает обороты, кривая на графике монитора АРМ оператора устремляется вверх.

Первую продукцию завод выпустит уже в этом году. Фото: Ольга Акулова

Большие перспективы

Генеральный директор "РЭД" Никита Прокопенко до этого возглавлял Тюменский ремонтно-механический завод (также предприятие "Транснефти"), прошел путь от начальника цеха до гендиректора. А до этого - оборонное производство. Новый завод высоковольтных двигателей, который он возглавил, по уровню надежности и безопасности сравнивает с оборонным предприятием.

- Все цеха закрываются, отсекаются, чтобы не было проникновения пыли, которая образуется в процессе штамповки и очень вредна для сборочной технологии, - показывает он. - В испытательном центре - бронированные стекла, находиться здесь во время испытаний запрещено. Все автоматизировано, 600 датчиков контролируют работу электродвигателя.

Конструкторскую и технологическую документацию для создания челябинского производства предоставила компания Nidec ASI - один из мировых лидеров в этой сфере. Таким образом, Nidec ASI стала технологическим партнером "Транснефти". А одним из акционеров завода является компания "КОНАР", которая предоставила площадку с необходимыми коммуникациями. Это уже второе совместное предприятие российских компаний - здесь же, в индустриальном парке "Станкомаш", расположился завод "Транснефть Нефтяные Насосы". Оба производства связаны друг с другом: электродвигатель является составной частью насосного агрегата - сердца перекачивающей станции.

- Локализовав производство в России, мы создали для себя преимущества: оборудование, которое будет здесь изготавливаться, самое современное, с наилучшими характеристиками по энергоэффективности и гораздо дешевле импортного. Это большой плюс в нашей производственной деятельности, - отметил президент компании Николай Токарев.

Завод будет выпускать широкую номенклатуру синхронных и асинхронных электродвигателей мощностью до 14,5 МВт. Есть наработки и планы по электрическим машинам до 45 МВт. В первую очередь новые электродвигатели отправятся на объекты "Транснефти". Но в перспективе на заводе планируют наладить производство альтернативных видов электроприводов для судостроения, железной дороги, ветрогенерации и других отраслей.

Новации и энергоэффективность

На новом челябинском предприятии организован полный цикл изготовления электродвигателей из отечественных комплектующих и материалов, установлено передовое технологическое оборудование. Среди 224 станков есть совершенно уникальные. Например, комплекс лазерного упрочнения и детонационного напыления - ранее подобная технология применялась только в узкоспециальных областях. Это российское оборудование изготовлено для "Транснефти" на предприятиях Московской и Новосибирской областей. А роботизированный комплекс для нанесения изоляции на проводники обмоток электрических машин позволяет выполнять сложный процесс без ручного труда, что обеспечивает высокое качество и надежность.

Завод построен с использованием энергоэффективных технологий. На крыше завода установлены солнечные батареи - это первый проект подобного класса на Южном Урале. Модули вырабатывают 244 кВт/ч электроэнергии и освещают бытовой корпус и производственные помещения. Для отопления цехов применен газовый инфракрасный обогрев, который в полтора раза экономичнее, чем классические радиаторные батареи отопления.

Энергоэффективна и непосредственно продукция "РЭД": КПД электродвигателей примерно на 0,1 процента выше, чем у аналогичных. По словам главного энергетика "Транснефти" Андрея Копысова, для машин подобного класса это весьма значительный показатель.

Валерий Бондаренко, Николай Токарев и Стефано Дзеккинато (слева направо) вместе нажали на символическую кнопку, запускающую первый электродвигатель. Фото: Ольга Акулова

Прямая речь

Владимир Путин, президент РФ:

"Русские электрические двигатели" - инновационное предприятие полного цикла, построенное по итальянским технологиям. Оно будет выпускать высоковольтные силовые электрические установки, отвечающие передовым стандартам энергоэффективности и безопасности. Проект стал результатом тесного партнерства российских компаний "Транснефть" и "КОНАР" с мировым лидером в области промышленных энергосистем - итальянской компанией Nidec ASI. Двигатели предполагается применять в первую очередь в перекачке нефти и нефтепродуктов. Они крайне востребованы отечественным топливно-энергетическим комплексом и, несомненно, будут пользоваться спросом на рынке третьих стран.

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ:

Несмотря на непростую геополитическую ситуацию, российско-итальянское торгово-экономическое сотрудничество продолжает расширяться. Весомая заслуга в этом, несомненно, принадлежит руководству наших стран, которые демонстрируют прагматичный, конструктивный подход. Этот подход позволяет Италии оставаться надежным торгово-экономическим партнером России. Открытие нового завода по производству высоковольтных электродвигателей для нужд нефтяной, газовой промышленности, судостроения, ветрогенерации и ряда других отраслей является одним из примеров успешного и взаимовыгодного промышленного сотрудничества.

Николай Токарев, президент "Транснефти":

Последние несколько лет компания "Транснефть" активно реализует поручение по переносу ключевых производств, современных передовых технологий в Россию. Сейчас мы имеем возможность убедиться, что наши совместные усилия с отечественными и зарубежными партнерами воплощаются в реальность. Мы запускаем в эксплуатацию завод, который будет производить высоковольтные электродвигатели для мощных магистральных нефтяных насосов. Это ключевое предприятие для отрасли. При его создании одним из важнейших условий была подготовка высококвалифицированных российских специалистов и создание перспективного инженерно-технического потенциала.

Стефано Дзеккинато, операционный директор Nidec ASI S.p.A.:

Завод и его продукция - результат четырех лет активного сотрудничества между нашими компаниями. Nidec ASI предоставила "РЭД" конструкторскую документацию на электрические двигатели. Таким образом, мы передали свои знания и опыт в производстве электрических машин, накопленные за более чем сто лет, и провели обучение персонала, чтобы он мог самостоятельно проектировать и производить двигатели. Это должно способствовать превращению завода "РЭД" в общепризнанный центр передового опыта в России и в мире. Я уверен, что результат этого сотрудничества и успех проекта поможет заложить основы для дальнейшей кооперации между нашими компаниями и странами.

Построено в России

Первый камень в основание "Русских электрических двигателей" заложен в апреле 2016 года премьер-министром России Дмитрием Медведевым параллельно с открытием завода по производству насосных агрегатов "Транснефть Нефтяные Насосы". А уже летом начались строительно-монтажные работы. Проектирование осуществлялось институтом "Гипротрубопровод", в качестве технического заказчика выступила компания "Транснефть - ТСД". Строители сразу взяли высокий темп.

Стройплощадка находилась на территории бывшего металлургического производства, во время изысканий на ней обнаружили фундаменты печей цеха горячей штамповки, сплавы металла и грунта. Все бетонные и земляные работы успели завершить до холодов, а в конце 2016 года на площадке выросли каркасы производственного здания и административно-бытового комплекса. Через год основные строительные работы были завершены, в 2018 году выполнена установка и наладка технологического оборудования. Завод "РЭД" назван победителем проводимого в Челябинске конкурса "Строитель года-2018" в номинации "За лучший реализованный проект в сфере промышленного строительства".

Справка

300 единиц в год - проектная мощность завода.

224 единицы - станочный парк оборудования завода, из них 83 единицы - уникальные высокоточные станки.

6 электродвигателей выпустит завод в 2018 году.

43 электродвигателя - в 2019 году.