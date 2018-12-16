Начальника Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексея Миронова задержали по подозрению в получении взятки. По сообщению Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, возбуждено уголовное дело по статье "Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере".

По данному уголовному делу создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли все сотрудники отдела по расследованию особо важных дел Уральского управления, Свердловского следственного отдела на транспорте, сотрудники Управления на транспорте МВД России по УрФО и Управления ФСБ по Свердловской области.

Алексей Миронов допрошен в качестве подозреваемого, после личного обыска ему предъявили обвинение. В Управлении СвЖД от комментариев отказались.

Вопрос об избрании меры пресечения следствие решило, обратившись в суд с ходатайством об аресте подозреваемого. Заседание прошло в Ленинском суде.

- Я не считаю себя виновным в предъявленном обвинении и просил бы суд избрать меру пресечения, не подразумевающую заключение под стражу, дать возможность заниматься трудовой деятельностью, - обратился начальник СвЖД к судье.

Гособвинитель заявил, что в деле есть элементы гостайны, разглашение которых может повлиять на ход следствия, поэтому заседание провели в закрытом режиме. Оглашение решения было публичным. Суд арестовал Алексея Миронова, два месяца он проведет под стражей в СИЗО. Суд также назвал сумму взятки - 650 тысяч рублей.

Справка "РГ"

Алексей Миронов руководил Свердловской железной дорогой с 2011 года. Карьеру начал на Среднеазиатской железной дороге с должностей диспетчера и дежурного по станции. С 2006-го работал в РЖД, возглавлял сначала наиболее крупный, по управлению перевозками, департамент предприятия, затем Центральную дирекцию управления движением РЖД. СвЖД - один из одиннадцати филиалов ОАО "Российские железные дороги", включающий часть железнодорожной сети страны на Урале и в Западной Сибири, с численностью персонала 60 тысяч человек.