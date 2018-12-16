Рогозин: Полеты на МКС по сверхбыстрой схеме начнутся через 1,5 года

Пилотируемые полеты на МКС по сверхкороткой трехчасовой схеме начнутся через полтора года. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, пуск грузового корабля "Прогресс" по двухвитковой сверхкороткой схеме планируется уже в марте следующего года.

"Через полтора года будем доставлять на МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя", - написал он в Twitter.