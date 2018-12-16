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Рубрика: Спорт

Роналду обновил несколько рекордов "Ювентуса"

Текст: Данила Жиляев

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вновь стал героем команды в матче итальянской Серии А. Минувшим вечером он забил очередной мяч за "бьянконери" и принес своей команде победу.

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Роналду отличился в туринском дерби против "Торино" - на выезде "Юве" победил 1:0, и именно Криштиану забил единственный мяч. Он реализовал пенальти, который был назначен за фол вратаря Сальвадора Ичасо против Марио Манджукича. Любопытно, что Ичасо начал игру на скамейке запасных, а затем заменил получившего травму Сальваторе Сиригу.

Этот результат позволил "Ювентусу" набрать 46 очков - "старая синьора" уверенно лидирует в турнирной таблице Серии А. Более того, "бело-черные" повторили рекорд для команд из топ-5 европейских лиг, выиграв в 15 из 16 матчей с начала сезона. Ранее такое удавалось "Тоттенхэму" в сезоне-1960/61, "Барселоне" в розыгрыше чемпионата Испании-2012/13 и "Манчестер Сити" в английском первенстве сезона-2017/18.

Помимо этого, и клуб, и Роналду обновили несколько рекордов. В частности, гол португальца стал историческим - он оказался 5000-м для "Ювентуса" в серии А. Кроме того, Криштиану стал первым игроком команды в 21 веке, который забил в шести подряд выездных матчах итальянского чемпионата. Наконец, благодаря этому голу португалец догнал Кшиштофа Пентека из "Дженоа" в гонке бомбардиров и вместе с ним лидирует в списке самых забивающих игроков первенства - на их счету по 11 мячей.

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