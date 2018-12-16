Россиянки заняли пьедестал в гонке преследования на Кубке IBU

Второй этап Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в итальянском Риднау продолжилась женской гонкой преследования на 10 км. Российские спортсменки заняли весь пьедестал.

Лучшей стала Анастасия Морозова - несмотря на три промаха, она сумела прийти к финишу первой, показав время 31:5,1 секунды. Второе место заняла Виктория Сливко - она отстрелялась чисто, но ходом уступила Морозовой 15,7 секунды. Замкнула же тройку Светлана Миронова с тремя помарками при стрельбе и с отставанием в 55,3 секунды.

В гонке приняли участие еще три россиянки - Екатерина Мошкова, Наталья Гербулова и Ирина Казакевич. Они, однако, финишировали за пределами топ-20.

Этап Кубка IBU в Риднау завершится сегодня. Финальным стартом станет мужская гонка преследования.