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16.12.2018 19:56
Рубрика: Спорт

Лыжи поехали

Евгений Белов стал первым в гонке на 15 км
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск №7746 (283)
Российский лыжник Евгений Белов одержал победу в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем в рамках четвертого этапа Кубка мира, который проходил в швейцарском Давосе.

Вместе с Беловым на пьедестал поднялись француз Морис Манифика (2-е место) и норвежец Мартин-Йонсруд Сундбю (3-е место). В шаге от медалей остановился еще один наш соотечественник, Денис Спицов.

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"Спасибо моей команде за подготовку к этим соревнованиям. Лыжи хорошо скользили, ехать было комфортно. На первом круге не все шло идеально, но меня держали в курсе того, как идет гонка. Дальше я прибавлял и в итоге смог обойти тех, кто поначалу шел лучше", - прокомментировал свой успех сам Белов.

Отметим, что двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, вернувшийся на лыжню после долгого перерыва, в этой гонке показал 25-й результат. Лидер общего зачета Александр Большунов в индивидуальной гонке участия не принимал.

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