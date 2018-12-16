РПЦ: Церковная политика Порошенко полностью провалилась

"Псевдоцерковный проект" президента Украины потерпел полный провал, а все, кто принял участие в так называемом "объединительном соборе" на территории Киевской Софии, понесут личную ответственность перед народом страны, считает пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков.

"Абсолютное большинство епископата и верующих Украинской православной церкви… своим отсутствием на этом сборище только подтвердили полный провал церковной политики Порошенко и его псевдоцерковного проекта", - цитирует агентство РИА Новости слова пресс-секретаря.

Неслыханным делом назвал он сам собор в символичной для всех вышедших из киевской крещальной купели киевской Святой Софии раскольников и политиков для выбора себе нового руководителя, которого никогда не признает мировое православие.

"Они будут нести личную, персональную ответственность: и патриарх Варфоломей, и все люди, собравшиеся в древней святыне", - подчеркнул священник.