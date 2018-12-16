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16.12.2018 19:07
Рубрика: Экономика

На другом берегу Амура

С 2019 года нефтепровод Сковородино - Мохэ - Дацин начнет работать на полную мощность
Текст: Вадим Оноприюк
Российская газета - Спецвыпуск №7746 (283)
По приглашению китайской стороны наши корреспонденты проехали по объектам китайского участка трубопроводной системы Сковородино-Мохэ и побывали на самой северной нефтеперекачивающей станции Китая - НПС "Мохэ".

Ночь в поезде от Благовещенска, и мы в Сковородино. Отсюда, с НПС N 21, начинается нефтепровод Сковородино - Мохэ. Здесь, в одном их самых больших на Дальнем Востоке резервуарных парков, аккумулируется нефть, приходящая по ТС ВСТО-1 (Тайшет - Сковородино), а затем делится на два основных потока. Один идет на дальневосточное побережье страны по ВСТО-2, другой - в КНР. Нефтепровод до НПС "Мохэ" построен в 2010 году. Тогда же Китай завершил свою часть трубопроводной системы - до Дацина. С января 2011 года по ней начались официальные поставки нефти в Поднебесную в объеме 15 миллионов тонн в год.

Учет и контроль

К вечеру выдвигаемся в сторону Амура. От Сковородино до приграничного поселка Джалинда, где находится одноименный приемо-сдаточный пункт (ПСП), чуть больше 70 километров. ПСП "Джалинда" построен для того, чтобы вести подсчет нефти, уходящей из России в Китай. Основной объект на площадке - система измерения количества и показателей качества нефти (СИКН). "Мы отвечаем за количество и качество нефти, поставляемой на экспорт, - рассказывает начальник ПСП Денис Козлов. - Видите турбинный преобразователь расхода на измерительной линии? До него нефть российская, а после уже принадлежит Китаю".

Под увеличение объемов транспортировки ПСП модернизировали. На объекте с учетом линейно-эксплуатационной службы, отвечающей за российский участок нефтепровода, работают 40 человек: практически все - местные жители. За качество нефти отвечает химико-аналитическая лаборатория. Российские лаборанты работают под строгим контролем коллег из Китая. Есть и третий контролер - независимая лаборатория, ее услугами пользуются обе стороны при возникновении разногласий, которых немного.

Фото: Анатолий Морковкин
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Специалисты из КНР - сотрудники PetroChina Pipeline Company, которой принадлежит нефтепровод Мохэ - Дацин. Они работают вахтовым методом - два месяца через два.

"У нас рабочие, даже дружественные отношения, - рассказывает начальник ПСП. - Они принимают участие во всех операциях, касающихся учета и контроля качества, участвуют в совещаниях, присутствуют при техническом обслуживании СИКН".

"Я работаю восьмой год, - говорит заместитель начальника представительства PetroChina Pipeline Company в России Ли Сюечэн. - Нас здесь восемь человек, и меняемся по четыре человека каждые два месяца".

Общение происходит через переводчика: несмотря на долгие годы на российской земле, русский для китайца выучить сложно. Хотя, по словам Ли Сюечэна, он уже довольно хорошо понимает, о чем говорят российские коллеги, но сам говорит с трудом. "Языковой барьер для нас не помеха, - говорит он. - Во-первых, с нами всегда переводчик, во-вторых - за годы совместной работы понимаем друг друга без слов".

Перейти границу у реки

Утром едем в Китай. У китайцев пересменка на ПСП, а нашим нужно забрать с того берега очистные устройства - скребки. Профилактика и диагностика нефтепровода на участке подводного перехода проводится несколько раз в год - приборы запускаются с ПСП "Джалинда", а приходят на НПС "Мохэ". После их выемки специалисты из КНР отправляют приборы обратно, но уже по реке. Пункт пропуска Сковородино, через который сменяются китайские вахтовики и идет обмен оборудованием, был построен на средства "Транснефти" в 2009 году: через него на российскую территорию попадали китайские строители, прокладывавшие подводный переход через Амур.

Пока ждем пограничной проверки, переводчик Павел Кузнецов развлекает нас рассказами о традициях и быте китайцев. "Китайские коллеги очень дружелюбные, - говорит Павел. - Очень чтят свои праздники и приглашают на них наших сотрудников. Работа нефтепроводчика престижна в Китае, молодежь стремится в нефтяные вузы. А у тех, кто трудится здесь на "Джалинде" и НПС "Мохэ" и вовсе особый статус - ведь они работают в очень сложных, по китайским меркам в экстремальных, условиях, которых больше нет нигде в стране".

Все учетные операции поступающей из России нефти проводятся под контролем китайской таможенной службы

Наконец проверка окончена. Спускаемся к Амуру и переправляемся в Китай на катере. Китайская таможня расположена в нескольких километрах выше по течению.

И вот мы в самой северной провинции Китая - Хэйлунцзян. Так китайцы называют Амур, в переводе - Река чёрного дракона. В провинции расположен самый северный уезд страны - Мохэ. Одноименная НПС на его территории - самая северная нефтеперекачивающая станция самой северной нефтепроводной системы Китая.

Полярное сияние на краю земли

Для китайцев это край земли, куда они ездят посмотреть на снег. Говорят, в Мохэ даже бывает полярное сияние. Здесь так холодно, как в Китае не бывает нигде. На весь уезд - четыре поселка и одна волость, которая считается центром. Зато есть аэропорт Гулянь - опять же самый северный в стране.

НПС "Мохэ" - единственный крупный промышленный объект. Остальное производство - лесозаготовки и золотодобыча. Станцию построили в конце 2010 года. Она головная для 950-километрового нефтепровода на территории Китая. Кроме нее на трубопроводе еще четыре НПС, крайняя расположена недалеко от Дацина. "И станция, и трубопровод строились очень тяжело, - вспоминает начальник НПС "Мохэ" Тан Янган. - На территории были проблемы с электричеством и дорогами. Очень сложно шли поставки материалов и оборудования".
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Для Китая это была одна из самых суровых строек. Несколько лет назад начались работы по расширению транспортной артерии: китайские строители проложили еще одну нитку трубопровода от Мохэ до Дацина и модернизировали станции. Работы завершились к концу прошлого года, и с января 2018 года система заработала в новом режиме. Расширение трубопроводной системы Сковородино - Мохэ - Дацин позволило вдвое увеличить производительность нефтепровода.

НПС "Мохэ" смотрится внушительно, хотя по площади это всего 22 гектара. Масштабности придают бетонные капитальные строения. Символ PetroChina - восходящее солнце, поэтому корпоративные цвета желтый и красный. Спецодежда тоже красная - цвет символизирует храбрость и готовность справиться с любой ситуацией. Перед главным зданием установлен камень с иероглифом Цзи - "крайность", еще раз подчеркивающая нахождение станции на краю земли.

Вахтовым методом

Суровые условия и малонаселенность территории обусловили главную особенность работы НПС "Мохэ" - вахта в 40 дней. "Операторы в диспетчерском пункте станции работают по сменному графику, 12 через 24 часа, - сообщает начальник смены операторов НПС "Мохэ" Ли Синьбо. - Оператор контролирует результаты измерений на узле учета, уровень нефти в резервуарном парке, давление в трубопроводе и соответствующие параметры на производственных участках перекачки нефти".

Работа станции строится на основе месячных планов-графиков нефтепровода Сковородино - Мохэ, которые предоставляет китайским коллегам российская сторона. По ним головное предприятие формирует свой график работы на внутрикитайском нефтепроводе Мохэ - Дацин. "Вся работа автоматизирована, - говорит начальник станции. - Китайско-российский участок контролируется непосредственно с НПС "Мохэ", внутрикитайский - пекинским диспетчерским центром транспортировки нефти и газа".

Расположенный на станции узел учета нефти - один из главных объектов. "Мы получаем данные с расходомеров ПСП "Джалинда", но для сравнительного анализа используем и наши приборы", - говорит начальник станции.

Лаборанты от таможни

Все учетные операции поступающей из России нефти проводятся под контролем китайской таможенной службы, а лаборанты, которые контролируют качество в расположенной на НПС химико-аналитической лаборатории, и вовсе штатные сотрудники таможни. "Лаборатория оснащена самым современным оборудованием, и большинство параметров определяются автоматически, в том числе содержание серы и воды", - докладывает лаборант Го Дэкуй.

Интересно, что в Китае лаборант химанализа - преимущественно мужская работа. На НПС "Мохэ" из 12 человек этой профессии всего две представительницы прекрасного пола.

Фото: Анатолий Морковкин, Руслан Шамуков
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В Китае однопартийная система государственной власти, и до сих пор функционируют партийные органы управления. Партийная ячейка есть и на станции, и ее секретарь по статусу равен начальнику НПС. Он занимается организационными вопросами, а начальник - производственными. Секретарь ячейки Чжан Чжэньжун работает уже 9 лет и приехал на станцию еще на этапе строительства. Он в том числе отвечает за все, что связано с подбором сотрудников, организацией их труда, проживания и досуга.

"Здесь точно самое холодное место в Китае, - говорит он. - Температура может опускаться ниже минус 50, а с декабря по март в среднем составляет 30-35 градусов мороза. Поэтому было не только сложно набрать сюда людей, но и сделать их работу комфортной в таком режиме и условиях. Людям непросто находиться столько времени вдали от семьи. И мы стараемся по максимуму скрасить их пребывание на вахте, создавая отличные условия и для работы, и для отдыха. Разъясняем, какая ответственная миссия на них возложена, ведь осознание важности того, что делаешь, помогает переживать трудности".

Гордости сотрудникам НПС "Мохэ" добавляет большое политическое значение объекта - это не только символ экономического сотрудничества Китая и России, но и доказательство дружбы двух стран.

Прямая речь

Тан Янган, начальник НПС "Мохэ":

Отношения с российской стороной с каждым годом все лучше. Мы всегда на связи, обмениваемся визитами. Работа идет согласно графику перекачки, и я могу поставить нашей совместной деятельности твердую "пятерку".

Инфографика "РГ"
Экономика Отрасли Нефть и газ
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