Новости

Двое россиян остаются в больнице после ДТП в Швейцарии, остальные выписаны 22:09
Саночник Репилов стал лучшим в спринте на этапе КМ в США 22:06
В Кировской области в ДТП с автобусом погиб человек, трое пострадали 22:03
Россиянки завоевали "серебро" чемпионата Европы по гандболу 21:59
Skoda повысила цены на автомобили в России 21:39
Рогозин: Полеты на МКС по сверхбыстрой схеме начнутся через 1,5 года 20:59
Минск назвал "буйной фантазией" сообщения о секретном совещании Лукашенко 20:59
В Вологде более 30 жильцов пострадавшего дома заселились в гостиницы 20:46
МЧС передало экстренное предупреждение для Москвы 20:36
Конькобежец Семериков завоевал "золото" КМ на дистанции 5000 метров 20:32
Более 40 человек пострадали при взрыве в японской рюмочной 20:02
В Дагестане задержан участник перестрелки с четырьмя ранеными 20:02
Хоккейная сборная России установила новый рекорд посещаемости 19:36
Молдавский епископ: Это пародия на автокефалию 19:16
Бойцы ДНР ранили пятерых киевских диверсантов 19:06
В Дагестане четыре человека получили ранения в ходе перестрелки 18:42
Шведы выиграли мужскую эстафету на этапе КМ по биатлону в Австрии 18:41
Медведев поздравил Кожемяко с предварительной победой на выборах 18:30
В Петербурге женщина и трое детей пострадали при наезде иномарки 18:30
В Кировской области в аварии погибли два человека 17:50
ЭПЦ считает митрополита Онуфрия единственным главой православия на Украине 17:50
Захарова призвала оценить фейки BBC о "российском следе" во Франции 17:23
Lada Granta за 200 000 рублей: есть ли смысл ее покупать 17:15
В Вологде МЧС начало разбор завалов дома, где произошел взрыв газа 16:58
Москвичей ожидает самая холодная ночь с начала зимы 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
16.12.2018 22:06
Рубрика: Спорт

Саночник Репилов стал лучшим в спринте на этапе КМ в США

Текст: Данила Жиляев

В американском Лейк-Плэсиде завершился четвертый этап Кубка мира по санному спорту. Россиянин Роман Репилов стал лучшим в спринте. Наш спортсмен показал результат 32,554 секунды. Отметим, что второе место занял еще один представитель России Семен Павличенко - он отстал от соотечественника на 0,034 секунды. Замкнул тройку немец Йоханнес Людвиг с отставанием 0,113 секунды.

Конькобежец Семериков завоевал "золото" КМ на дистанции 5000 метров

Репилов, напомним, является обладателем Кубка мира-2016/17. Победа на этапе в Лейк-Плэсиде стала для него седьмой в карьере. Накануне, напомним, он выиграл в соревнованиях одиночек.

Следующий этап Кубка мира пройдет уже в следующем году. Он состоится 5-6 января в немецком Кенигзее.

Спорт Виды спорта Зимний спорт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Двое россиян остаются в больнице после ДТП в Швейцарии, остальные выписаны
Минск назвал "буйной фантазией" сообщения о секретном совещании Лукашенко
Рогозин: Полеты на МКС по сверхбыстрой схеме начнутся через 1,5 года
Бойцы ДНР ранили пятерых киевских диверсантов
Захарова призвала оценить фейки BBC о "российском следе" во Франции