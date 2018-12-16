Саночник Репилов стал лучшим в спринте на этапе КМ в США

В американском Лейк-Плэсиде завершился четвертый этап Кубка мира по санному спорту. Россиянин Роман Репилов стал лучшим в спринте. Наш спортсмен показал результат 32,554 секунды. Отметим, что второе место занял еще один представитель России Семен Павличенко - он отстал от соотечественника на 0,034 секунды. Замкнул тройку немец Йоханнес Людвиг с отставанием 0,113 секунды.

Репилов, напомним, является обладателем Кубка мира-2016/17. Победа на этапе в Лейк-Плэсиде стала для него седьмой в карьере. Накануне, напомним, он выиграл в соревнованиях одиночек.

Следующий этап Кубка мира пройдет уже в следующем году. Он состоится 5-6 января в немецком Кенигзее.