Саночник Репилов выиграл этап Кубка мира

Россиянин Роман Репилов стал победителем пятого этапа Кубка мира по санному спорту в американском Лейк-Плэсиде.

Время Репилова по итогам двух попыток - 1 минута 43,048 секунды. Россиянин опередил немца Йоханнеса Людвига (+0,171) и австрийца Рейнхарда Эггера (+0,227), занявших соответственно второе и третье места. Еще один наш соотечественник Семен Павличенко вошел в шестерку сильнейших (+0,372).

Отметим, что неделю назад на предыдущем этапе Кубка мира в Калгари Репилов завоевал "серебро". В общем зачете саночник занимает пятую строчку.

Не менее выдающиеся успехи наши показывают в скелетоне. На втором этапе Кубка мира, проходившем в немецком Винтерберге, победу одержал олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков. А другой россиянин Никита Трегубов показал четвертое время. Интересно, что на предыдущем этапе в латвийском Сигулде все было наоборот. Трегубов выиграл, а четвертым был Третьяков.