Саночник Репилов выиграл этап Кубка мира

Новости

Рогозин: Полеты на МКС по сверхбыстрой схеме начнутся через 1,5 года 20:59
Минск назвал "буйной фантазией" сообщения о секретном совещании Лукашенко 20:59
В Вологде более 30 жильцов пострадавшего дома заселились в гостиницы 20:46
Конькобежец Семериков завоевал "золото" КМ на дистанции 5000 метров 20:32
Более 40 человек пострадали при взрыве в японской рюмочной 20:02
В Дагестане задержан участник перестрелки с четырьмя ранеными 20:02
Хоккейная сборная России установила новый рекорд посещаемости 19:36
Молдавский епископ: Это пародия на автокефалию 19:16
Бойцы ДНР ранили пятерых киевских диверсантов 19:06
В Дагестане четыре человека получили ранения в ходе перестрелки 18:42
Шведы выиграли мужскую эстафету на этапе КМ по биатлону в Австрии 18:41
Медведев поздравил Кожемяко с предварительной победой на выборах 18:30
В Петербурге женщина и трое детей пострадали при наезде иномарки 18:30
В Кировской области в аварии погибли два человека 17:50
ЭПЦ считает митрополита Онуфрия единственным главой православия на Украине 17:50
Захарова призвала оценить фейки BBC о "российском следе" во Франции 17:23
Lada Granta за 200 000 рублей: есть ли смысл ее покупать 17:15
В Вологде МЧС начало разбор завалов дома, где произошел взрыв газа 16:58
Москвичей ожидает самая холодная ночь с начала зимы 16:40
В УПЦ сравнили раскольников с персонажами басни Крылова 16:40
В Петербурге иномарка сбила на переходе женщину с двумя детьми 16:38
Вонючую воду во Владимире признали годной для питья 16:33
ЦИК: Олег Кожемяко лидирует на выборах губернатора Приморья 16:31
США назвали цену истребителя шестого поколения 16:04
"Белавиа" с 17 декабря открывает новый рейс Минск-Воронеж 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
16.12.2018 19:55
Рубрика: Спорт

Позолотил желоб

Саночник Репилов выиграл этап Кубка мира
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск №7746 (283)
Россиянин Роман Репилов стал победителем пятого этапа Кубка мира по санному спорту в американском Лейк-Плэсиде.

Время Репилова по итогам двух попыток - 1 минута 43,048 секунды. Россиянин опередил немца Йоханнеса Людвига (+0,171) и австрийца Рейнхарда Эггера (+0,227), занявших соответственно второе и третье места. Еще один наш соотечественник Семен Павличенко вошел в шестерку сильнейших (+0,372).

Отметим, что неделю назад на предыдущем этапе Кубка мира в Калгари Репилов завоевал "серебро". В общем зачете саночник занимает пятую строчку.

В Чите полиция начала розыск прокатившегося за автомобилем саночника

Не менее выдающиеся успехи наши показывают в скелетоне. На втором этапе Кубка мира, проходившем в немецком Винтерберге, победу одержал олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков. А другой россиянин Никита Трегубов показал четвертое время. Интересно, что на предыдущем этапе в латвийском Сигулде все было наоборот. Трегубов выиграл, а четвертым был Третьяков.

Спорт Виды спорта Зимний спорт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минск назвал "буйной фантазией" сообщения о секретном совещании Лукашенко
Рогозин: Полеты на МКС по сверхбыстрой схеме начнутся через 1,5 года
Бойцы ДНР ранили пятерых киевских диверсантов
Захарова призвала оценить фейки BBC о "российском следе" во Франции
В Швейцарии в ДТП с автобусом пострадали десять россиян