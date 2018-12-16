Сборная России с блеском выиграла домашний этап Евротура. В заключительном матче Кубка Первого канала, прошедшем вчера в Санкт-Петербурге, команда Ильи Воробьева не оставила шансов Финляндии - 5:0. Таким образом, наши хоккеисты одержали три победы подряд. И попутно закрепились на первом месте в общем зачете турнира.

Игра в Питере, несомненно, войдет в историю нашего хоккея. В первую очередь не из-за результата, а благодаря антуражу, в котором она проходила. Матчами на открытом воздухе уже никого особо не удивишь - их проводили даже на Красной площади, а Высшая хоккейная лига и вовсе ежегодно устраивает "зимнюю классику" в самых разных городах. Отметилась в подобном мероприятии и российская сборная - в 2012-м финны решили провести матч Евротура против "красной машины" на Олимпийском стадионе в Хельсинки. Тогда воздух был даже слишком свежим - играть пришлось при -16 градусах, и тем 25 тысячам зрителей, кто это пережил, можно ставить памятник за стойкость.

В Петербурге страдать от холода никому не пришлось, хотя на улице столбик термометра указывал на -5. Спасением стала полностью закрывающаяся крыша стадиона на Крестовском острове. Она уже не раз выручала футболистов "Зенита", да и сборная Станислава Черчесова комфортно играла здесь и в ноябре, и в марте. Теперь настала очередь хоккейной публики оценить все плюсы новенькой арены, у которой впереди еще и матчи футбольного Евро-2020.

При подготовке к этому матчу поле, на котором принимает своих соперников "Зенит", выкатили на улицу и хорошенько укрыли до весны. Так что газону ничто не угрожает. С крышей тоже решили не экспериментировать. Конечно, перспектива поиграть на открытом воздухе выглядела соблазнительно, но от питерской погоды можно ждать самых неприятных сюрпризов. К тому же благодаря крыше организаторы смогли поставить две дополнительные трибуны поближе к хоккейной коробке, получив еще порядка 8 тысяч мест для зрителей. И оборудовать сцену, на которой народ еще за два часа до стартового вбрасывания начал развлекать "Мумий Тролль". Выступление Ильи Лагутенко, впрочем, особого ажиотажа у народа не вызвало - даже те, кто благоразумно пришел на хоккей пораньше, почему-то предпочли погулять по подтрибунным помещениям. Свои места народ начал активно занимать уже после раскатки команд, то есть минут за 15 до начала действа.

Посещаемость, разумеется, была одной из главных тем для разговоров. Перед стартом Кубка Первого канала было объявлено, что больше 50 тысяч билетов уже продано. До абсолютного рекорда дотянуться было нереально при всем желании - в Штатах матчи на открытом воздухе пару раз собирали больше сотни тысяч зрителей, что гораздо больше вместимости стадиона на Крестовском. Но собрать наибольшую аудиторию на хоккейном матче в истории отечественного хоккея было вполне реально. Даже при том, что небольшая часть кресел за воротами осталась пустовать, общая картинка все равно выглядела впечатляюще. Итоговую цифру объявили незадолго до сирены. На трибунах зенитовского стадиона за матчем наблюдал 71 381 зритель. Таким образом, матч стал самым посещаемым в истории нашей сборной.

За игрой на зенитовском стадионе наблюдал 71 381 зритель. Таким образом, матч Россия - Финляндия стал самым посещаемым в истории нашей сборной

Вдвойне символично, что рекорд был поставлен в год 100-летия великого тренера Анатолия Тарасова. Именно ему было посвящено предматчевое шоу. Архивные кадры кинохроники, голос Тарасова, звучащий из динамиков, огромный портрет тренера, поднятый за одной из трибун. Даже форма сборной России в этот вечер была специальной - с нашивками в память о Тарасове. А со льда зрителей и игроков приветствовала знаменитая дочь легендарного наставника, Татьяна Анатольевна Тарасова. И ее энергетика, без сомнения, команде тоже помогла.

Признаюсь, я опасался, что с трибун такого гигантского сооружения увидеть шайбу будет сложно. Но даже на втором ярусе обзор оказался отличным. А четыре больших экрана, расположенные под крышей, вопрос закрыли окончательно - повторы и крупные планы позволяли рассмотреть все важные моменты матча. Так что болельщики на Крестовском не просто присутствовали, а действительно видели игру со всеми ее нюансами.

Рекорды посещаемости, впрочем, не отменяли и чисто спортивной интриги. Ведь именно в этом матче разыгрывался титул победителя турнира. Россияне, напомним, накануне разгромили в Москве чехов - 7:2 и подошли к поединку с пятью очками - ранее они по буллитам обыграли еще и Швецию. Финны же в двух стартовых матчах набрали четыре очка. Поэтому для того, чтобы занять первое место, побеждать надо было и тем, и другим.

Предстартовое волнение, которое, с учетом антуража, было неизбежным, сказалось на российской сборной моментально. Уже на 31-й секунде она осталась в меньшинстве, а Василий Токранов отправился на скамейку штрафников. Но финны за две минуты не смогли создать ни одного момента. Большинство россиян, пришедшееся на середину периода, было куда более событийным, однако опять же безголевым. Счет "красная машина" смогла открыть только за минуту до перерыва, когда Кирилл Капризов использовал отличную передачу Михаила Григоренко - 1:0.

В форме с такой памятной нашивкой сборная России провела матч против финнов. Фото: Михаил Синицын

Во втором периоде поводы включать на стадионе "Калинку" - именно таким образом традиционно отмечают голы российской сборной - появлялись куда чаще. Неприятности для финнов начались с глупого удаления за нарушение численного состава. Его на 26-й минуте мгновенно реализовал броском со средней дистанции Токранов. Урок хоккеисты Суоми усвоили плоховато, и вскоре наши повторили взятие ворот. Удаление Оямяки закончилось роскошным щелчком Нестерова от синей линии прямо над плечом вратаря - 3:0. Гости откровенно "поплыли" и тут же пропустили еще и выпад Владислава Гаврикова, получив на 31-й минуте четвертую шайбу.

Исход на этом, по сути, был предрешен. Оставалось только выяснить, с каким именно счетом сборная России выиграет этот матч. Точку за пять минут до сирены поставил Григоренко - 5:0 в пользу "красной машины".

Таким образом, на домашнем Кубке Первого канала российские хоккеисты одержали три победы подряд и набрали восемь очков из девяти возможных, получив в награду главный трофей. В общем зачете Евротура наша команда также вышла в единоличные лидеры.

Кстати

По итогам Кубка Первого канала все индивидуальные призы достались хоккеистам сборной России. Лучшим бомбардиром стал Михаил Григоренко. Приз лучшему нападающему директорат вручил Никите Гусеву. Защитником турнира признан Василий Токранов. Ну а награда лучшему вратарю досталась Илье Сорокину.