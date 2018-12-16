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16.12.2018 19:34
Рубрика: Спорт

Сборная России выиграла Кубок Первого канала

Текст: Илья Зубко (Санкт-Петербург)
Фото: Михаил Синицын
Российская хоккейная сборная выиграла Кубок Первого канала и вышла в единоличные лидеры общего зачета Евротура. В заключительном матче домашнего этапа команда Илья Воробьева разгромила Финляндию - 5:0. Ранее россияне последовательно справились со Швецией (3:2 Б) и Чехией (7:2).

Если первые два поединка традиционного декабрьского турнира "красная машина" провела в Москве в более-менее привычных условиях, то заключительный матч состоялся уже в Санкт-Петербурге, причем на футбольном стадионе. Домашняя арена "Зенита" на время стала хоккейной - на следующей неделе здесь пройдет еще и матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА. А пока игроки обоих армейских клубов, составляющие основу национальной сборной, оценили необычные условия.

Привыкать к 71-тысячной аудитории - матч побил рекорд посещаемости отечественного и европейского хоккея - командам пришлось довольно долго. Счет был открыт за минуту до первого перерыва, когда отличился Капризов. Ну а определяющим в матче стала вторая треть. Россияне дважды использовали численное преимущество - голы на счету Токранова и Нестерова - а затем Гавриков уже в равных составах к 31-й минуте не оставил сопернику надежды. 4:0 - этот счет продержался до 55-й минуты. После чего Михаил Григоренко, сыграв на добивании после броска Шалунова, еще раз заставил порадоваться начавшие пустеть трибуны.

5:0 - таков результат этого исторического матча. Таким образом, сборная России набирает на домашнем этапе Евротура восемь очков из девяти возможных и становится победителем Кубка Первого канала. В общем зачете наши хоккеисты также единолично лидируют с 14 баллами.

Спорт Хоккей Евротур Кубок Первого канала по хоккею РГ-Фото
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