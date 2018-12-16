Шведы выиграли мужскую эстафету на этапе КМ по биатлону в Австрии

В австрийском Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира по биатлону. Заключительной гонкой этапа стала мужская эстафета 4х7,5 км, победителями стали шведы.

Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Торстейн Стенерсен и Себастиан Самуэльссон на всех допустили пять промахов и на финише показали время 1:16:10,6. Второе место заняли представители Норвегии Ларс-Хельге Биркеланд, Хенрик Л’Абе-Лунд, Тарьей Бе и Ветле Шоста Кристиансен - на их счету семь промахов, от победителей они отстали на 3,6 секунды. Замкнули же тройку немцы Симон Шемпп, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль. Кюну пришлось использовать дополнительный патрон, но это не помешало немецкой команде занять третье место с отставанием 28,8 секунды.

Российская команда с десятью промахами стала лишь пятой - Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Александр Логинов не смогли побороться за подиум. Их отставание составило 52,7 секунды.