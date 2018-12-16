Программа поддержки среднего общего образования рассчитана на три года (с 2017 по 2019-й) и охватывает 241 школу в регионах присутствия компании. В школах ремонтируют и оснащают лабораторным и демонстрационным оборудованием кабинеты физики, химии и математики. Цель трубопроводчиков - помочь детям овладеть точными науками, а значит, подготовить потенциальных студентов технических направлений, а в дальнейшем - работников. В 2019 году помощь получат более 170 школ.

Районный поселок Москаленки в Омской области ведет свою историю с 1894 года. Тогда, правда, имя у небольшой железнодорожной станции было другое - Кочубаево. После открытия здесь железнодорожного вокзала в 1905 году началась активная застройка. Прирастало население, развивалось производство. Сегодня в райцентре живет 9,5 тысячи человек. Недалеко от Москаленок расположена линейная производственно-диспетчерская станция с одноименным названием. Она входит в структуру Омского районного нефтепроводного управления "Транснефть - Западная Сибирь".

Предприятие не только обеспечивает рабочими местами москаленцев, но и постоянно оказывает благотворительную помощь бюджетным организациям поселка. Только за последние 4 года было выделено около 17 миллионов рублей.

Две школы районного поселка Москаленки - МБОУ "Москаленский лицей" и МБОУ "Гимназия им. Горького А.М." попали в число тех образовательных учреждений, которым помогает "Транснефть" в рамках корпоративной программы поддержки среднего образования. Здесь учатся дети сотрудников нефтеперекачивающей станции. При этом оба общеобразовательных учреждения занимают ведущие позиции в регионе и являются ресурсными центрами сети профильного обучения Москаленского района. На их базе четыре раза в неделю проводятся элективные занятия для школьников района.

С сентября этого года не только у учеников Москаленского лицея и гимназии, но и всех сел района появилось еще больше возможностей для углубленного изучения точных и естественных наук - математики, физики и химии. Пока дети отдыхали на каникулах, в школьных стенах кипела работа. Были отремонтированы кровля, холлы, заменены оконные и дверные блоки, выровнены стены, постелено новое напольное покрытие, в помещениях появились навесные потолки со светодиодными светильниками. А потом дело дошло до обновления лабораторного оборудования, измерительных приборов, установки многофункциональной мебели, приобретения мультимедийных комплексов. Были приобретены комплекты приборов и реагентов для лабораторно-практических занятий. В общей сложности финансовые вложения в комплекс ремонтных работ и оснащение предметных классов лицея и гимназии поселка Москаленки составили 16 миллионов рублей.

Первое сентября 2018 года изумлению и восхищению учительского коллектива и школьников не было предела. Учителя получили тот необходимый арсенал обучающих средств, с помощью которого теперь дети не только в теории, но и на практике смогут познавать законы оптики, квантовой физики, электродинамики, попытаются изнутри понять волшебные химические превращения. К слову сказать, мало какие омские школы обладают таким уровнем оснащенности.

Корпоративная благотворительная программа вносит большой вклад в развитие образования в России

- Мои впечатления просто не передать словами. Такие произошли изменения, много нового оборудования, например, вытяжной шкаф. Он нам позволяет работать с ядовитыми химикатами. У нас появилось много новых растворов, новых компонентов из таблицы Менделеева. Это все как реальный пример. Мы будем смотреть не по учебнику, как делали раньше. Сейчас нам учитель будет показывать все наглядно. Думаю, все это поможет нам лучше подготовиться к ЕГЭ и сдать его успешно, - рассказывает ученица 11-го класса Москаленского лицея Дарья Липина. Одиннадцатиклассница занимается химией по профилю, несколько раз в неделю посещает дополнительные занятия по химии, планирует поступать в медицинский вуз.

Учитель химии лицея Ольга Фалькенберг подчеркивает, что новое лабораторное оборудование открывает перед школьниками больше возможностей для подготовки и поможет им в выборе профессии.

Фото: Никита Кудрявцев

- В нашем арсенале появилось очень много нового, современного, то, о чем мы даже мечтать не могли. Это современное оборудование, посуда, наборы реактивов, которые позволят заниматься по химии не только на базовом уровне, но и на профильном. Химия довольно сложный предмет, требующий вдумчивого подхода. Думаю, теперь с новыми возможностями больше ребят заинтересуются этой волшебной наукой, - уверена преподаватель лицея.

А глава Администрации Москаленского района Андрей Гейнц уверен, что самый главный итог реализованного проекта - это подготовка новых, молодых, прогрессивных ребят: "Можно сказать, что осуществилась мечта. Все мы вышли из образования. И все педагоги, работая в школе, всегда мечтали о том, что ученики должны учиться в комфортных условиях. А школа должна отвечать требованиям современных образовательных стандартов. Учебная мебель, техника, интерактивное оборудование - все должно быть современным и качественным. Образование должно быть нацелено на будущее, и именно поэтому огромная благодарность компаниям "Транснефть" и "Транснефть - Западная Сибирь" за то, что в Москаленском районе был реализован этот замечательный проект. Позиция оператора отрасли нефтепроводного транспорта понятна и проста: на работу должны приходить хорошо подготовленные, обученные молодые кадры. Теперь наши образовательные учреждения - и гимназия, и лицей - смогут готовить именно таких молодых работников - готовых трудиться и выполнять все то, что требует от них страна".

Прямая речь

Елена Щурова, директор департамента управления персоналом компании "Транснефть":

- Идея программы родилась, когда мы узнали о ситуации, сложившейся в школе поселка Врангель в Находке. Почти пятая часть учащихся - это дети сотрудников порта Козьмино. Сначала выяснилось, что у них нет преподавателя физики. Мы помогли укомплектовать персонал. Далее оказалось, что в школе нет соответствующего оборудования. Это заставило нас проанализировать ситуацию со средним образованием в целом в регионах, где размещены наши объекты, и прийти к неутешительному выводу, что это довольно распространенное явление.

По результатам анализа была отобрана 241 школа. Составлен список того, чем должны быть укомплектованы кабинеты точных наук, просчитано финансирование, определены сроки реализации программы. Ее главная цель - подготовка и сдача детьми итоговых экзаменов. ЕГЭ унифицирован, поэтому и оборудование для всех школ стандартное. Считаем большим достижением, что по результатам двух лет реализации программы увеличился процент сдачи ЕГЭ по точным наукам.

Оснащение кабинетов точных наук современным оборудованием дает свои плоды: все больше выпускников выбирают физику и химию для сдачи ЕГЭ в подшефных школах. Фото: Руслан Шамуков

Таким образом, мы имеем потенциал абитуриентов вузов и корпоративных образовательных организаций, которые впоследствии придут работать в компанию. Нам необходимы работники, имеющие хорошую техническую подготовку.

Программа стала важной частью взаимодействия с регионами. Она успешно работает, что подтверждается отзывами. Классы, оборудованные компанией, называют эталоном того, что должно быть в каждой школе. На мой взгляд, программа вносит большой вклад в развитие образования по России в целом. Сегодняшние дети - это те, кто будет строить нашу промышленность, развивать экономику. Они пойдут в разные отрасли, в разные компании, но будут готовы к новому уровню развития общества и к более высокотехнологичному производству.

Людмила Дудова, проректор Московского государственного педагогического университета, Председатель координационного совета Общероссийской общественной организации "Ассоциация учителей литературы и русского языка":

- Чем дальше школа от федерального центра, чем меньше населенный пункт, тем сильнее она ощущает поддержку от бизнеса, который работает в этой самой глубинке. Даже маленькое предприятие все равно будет закупать спортинвентарь, оснастит кабинеты, предоставит школьный автобус, потому что ощущает свою причастность к этой школе и понимает, что школа - это значимая точка в населенном пункте, где растут и развиваются дети сотрудников и будущее поколение этого поселка.

Юлия Оглобина, член Общественной палаты РФ, председатель Российского союза сельской молодежи:

- Бизнес, который работает "на местах", понимает, что необходимо спонсировать школу и развивать сам населенный пункт, потому что, по сути, таким образом он вкладывается в развитие будущих кадров. Там, где в глубинке присутствует бизнес, тем более социально ответственный, государство также начинает уделять внимание этому региону, потому что считает необходимым развивать ту территорию, где есть успешное производство.

Предприниматели активно участвуют в будущей профориентации школьников: возят на экскурсии по предприятиям, показывают и рассказывают, как работает производство, какие люди там работают и что они умеют. В некоторых регионах предприятия создают на базе школы специализированные классы, закупают необходимую технику и оснащение. Это является одной из эффективнейших мер для того, чтобы молодые люди не уезжали из села, а оставались там жить и работать.

Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ:

- Одна из задач государства - предоставить возможность каждому гражданину получить качественное среднее образование независимо от того, живет ли он в крупном городе или в глубинке. Однако не секрет, что школы в отдаленных уголках страны не так хорошо оснащены, как в федеральных центрах. И здесь на помощь должен прийти бизнес.

Посильная помощь школам, больницам, детским домам и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, всегда была присуща российским предпринимателям - начиная еще с первых купеческих династий. Каждый ответственный бизнес думает о хороших кадрах, присматривается к тем, кто оканчивает школу. И в меру сил помогает школам сейчас, а в перспективе - самим себе. Специалисты и руководители предприятий приходят в школу, рассказывают о компании, о профессиях, перспективах роста.

"Уроки профессий" направлены на то, чтобы выпускники школ шли в лицеи, в учебные заведения, которые готовят нужных конкретному бизнесу квалифицированных рабочих, инженеров. Компании сопровождают будущих работников, помогая со стипендией. Все это нужно и полезно, но, к сожалению, еще не стало достаточно массовым явлением. Необходимо привлекать бизнес к решению общественно важных задач и поставить его совместную работу с местными органами власти в сфере образования на постоянную основу.

Кстати

Благотворительный проект "Транснефти" охватывает 241 школу. В 2019 году получат поддержку более 170 школ. В каждой из школ, получающих помощь, учатся дети работников компании.