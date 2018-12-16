Для обычного человека 25 лет - только начало пути. Для производственной компании - целая эпоха. И этот факт демонстрирует "Транснефть", за четверть века выросшая в важнейшую инфраструктурную компанию России, мирового лидера транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Если бы компании "Транснефть" сегодня не было, ее стоило бы придумать. Созданная в 1993 году на базе советской трубопроводной системы, за 25 лет она не только серьезно нарастила отраслевую инфраструктуру - изменила ее принципиально, создав протяженную с севера на юг и с запада на восток сеть трубопроводов, позволяющих оперативно управлять потоками нефти и нефтепродуктов в зависимости от конъюнктуры рынка и геополитической обстановки.

Тогда, 25 лет назад, в новой России оставалось менее 45 тысяч километров магистральных нефтепроводов, 316 перекачивающих станций (ПС), емкости резервуаров составляли 13 миллионов кубометров. А теперь сравните: на конец 2017 года резервуары вмещали уже 24 миллиона кубометров продукта, количество ПС перевалило за 500, а длина магистральных трубопроводов в ведении компании превысила 68 тысяч километров: 51,5 тысячи километров нефтепроводов плюс 16,9 тысячи километров нефтепродуктопроводов. По этим трубам сегодня перекачивается 84 процента добываемой в стране нефти и 30 процентов производимых в РФ светлых нефтепродуктов: бензина, авиакеросина и дизельного топлива.

Активизировалось новое строительство уже в нынешнем веке. Зато какими темпами! Именно с 2000-го инфраструктура приросла почти на 10 тысяч километров трубопроводов. Какие-то проекты "гремели" на всю страну и в равной мере вызывали массу восторгов и критики. Другие реализовывались без излишней информационной шумихи. Но все они, без сомнения, стали знаковыми и для компании, и для страны.

Так, благодаря строительству Балтийской трубопроводной системы (проекты БТС-1 и БТС-2) и реализации проекта "Север" удалось открыть каналы для российской нефти и нефтепродуктов через российские порты на Балтике - Приморск и Усть-Лугу и, соответственно, перестать "кормить" порты соседних государств.

Все трубопроводные проекты "Транснефти" стали знаковыми и для компании, и для страны

Проект "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-1 и ВСТО-2 на участке Тайшет - Сковородино - Козьмино) протяженностью более 4700 километров активизировал дальнейшую разработку нефтяных месторождений Восточной Сибири и вывел отечественную нефть на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Наша нефть оказалась настолько востребованной в АТР, что практически сразу после завершения проекта стало ясно: в перспективе мощности ВСТО может не хватить. И сейчас поступательно идет расширение трубопроводной системы: участок Тайшет - Сковородино к началу 2020 года сможет пропускать 80 миллионов тонн (сейчас 66 миллионов), а Сковородино - Козьмино - 50 миллионов тонн (пока 36 миллионов).

От НПС "Сковородино" - начинается еще один нефтепровод, на сей раз на территорию Китая, к нефтеперерабатывающему заводу в Дацине. Чуть больше 60 километров этой магистрали от Сковородино проходят по российской земле, остальные 900 - по КНР. Первая нефть ушла к соседям в Китай еще в 2010 году. Регулярные поставки начались через год, а в 2017‑м благодаря строительству второй нитки ТС "Мохэ -Дацин" мощность артерии достигла 30 миллионов тонн в год.

Но на этом сибирская "эпопея" для компании не завершилась. Были построены нефтепроводы Заполярье - Пурпе - Самотлор (благодаря этому проекту в ВСТО стала поступать нефть из районов Ямало-Ненецкого автономного округа и с севера Красноярского края) и Куюмба-Тайшет, непосредственно "граничащий" с ВСТО и пополняющий эту магистраль нефтью Куюмбинского и Юрубчено-Тохомского месторождений.

Помимо нефтяных в активе компании имеются проекты по транспортировке нефтепродуктов - "Север" (Кстово - Ярославль - Кириши - Приморск) и "Юг" (Волгоград - Тихорецк - Новороссийск), а также модернизации инфраструктуры для увеличения поставок моторного топлива в столичный регион.

Параллельно с реализацией трубопроводных проектов компания успешно решает стратегическую задачу обеспечения технологической независимости от поставок зарубежного оборудования. Причем к этой теме обратились еще десять лет назад. Уже открыты производства магистральных насосов, электродвигателей, системы измерения количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов и многих видов другого оборудования и материалов, помогающих постепенно уходить от использования импортных аналогов. За десять лет объем продукции отечественного производства, закупаемой "Транснефтью", вырос до 93 процентов, а к 2020 году составит уже 97 процентов. По мнению руководителей Минэнерго России, "Транснефть" по уровню импортозамещения лидирует среди компаний ТЭК.

Туда, где проложена труба, приходит нормальная жизнь: строятся дороги и электросети, дома и социальные объекты

Пять лет назад была создана Международная Ассоциация транспортировщиков нефти. МАТН стала действенной площадкой для обмена мнениями и опытом по самым разным вопросам транспортировки нефти и нефтепродуктов, выработки конкретных совместных решений. Жизнеспособность этого альянса подтверждается тем, что число его участников практически удвоилось, а география - расширилась: в некогда европейскую ассоциацию влились компании из КНР и Казахстана.

…Десятки тысяч километров трубопроводов, миллиарды тонн перекачанного сырья для внутреннего рынка и на экспорт. Все это имеет большое значение и для компании, и для экономики страны. Но главное - для людей. Причем не только для сотрудников компании, коих насчитывается почти 116 тысяч человек. Для людей вообще. Да, формально "Транснефть" отвечает за трубу и ее содержимое. Но при этом в своей деятельности она не ограничивается отведенным законом минимумом социальной ответственности. И туда, где проложена труба, приходит и нормальная жизнь: строятся дороги и электросети, дома и социальные объекты, отдаленные от "большой земли" школы снабжаются современным оборудованием. "Транснефть" помогает музеям Московского Кремля, Третьяковской галерее, спонсирует строительство православного храма в Страсбурге (Франция), поддерживает фестиваль "Спасская башня" и т.д. И что отрадно, делает это без излишней шумихи.

История в деталях

1987

В стране действует 94 тысячи километров магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

1993

На территории России осталось около 44,5 тысячи километров магистральных трубопроводов, 316 перекачивающих станций, резервуарный парк объемом 13,2 миллиона кубометров. 14 августа принято постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации об учреждении акционерной компании по транспорту нефти "Транснефть".

2000

Началось строительство Балтийской трубопроводной системы (БТС) - первого маршрута транспортировки российской нефти в северо-западном направлении, независимого от транзита по территории сопредельных государств.

2006

Стартовала первая очередь трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ТС ВСТО), позволившей открыть новое экспортное направление транспортировки нефти и обеспечить выход отечественных нефтяных компаний на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Пропускная способность БТС доведена до 74 миллионов тонн нефти в год.

2007

Реализуется решение об интеграции оператора системы магистральных нефтепродуктопроводов "Транснефтепродукт" в систему Группы "Транснефть".

Торжественно завершена сварка первой тысячи километров нефтепровода ВСТО.

2008

Завершена реализация проекта "Север" мощностью 8,5 миллиона тонн, в рамках которого построены магистральный нефтепродуктопровод "Второво - Ярославль - Кириши - Приморск" и морской терминал по перевалке нефтепродуктов, что позволило в мае 2008 года начать отгрузку дизельного топлива из порта Приморск.

2009

Сварен первый стык нефтепровода Сковородино - Мохэ для обеспечения поставок российской нефти в Китайскую Народную Республику. Сооружается вторая очередь Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), предназначенной для экспорта российской нефти через порт Усть-Луга. Введена в эксплуатацию первая очередь ТС ВСТО. В порту Козьмино в танкер "Московский университет" отгружены первые 100 тысяч тонн российской нефти.

2010

Введен в эксплуатацию нефтепровод "Сковородино - Мохэ".

2011

Введен в строй нефтепровод Пурпе - Самотлор, ставший связующим звеном между западной и восточной частями российской нефтепроводной системы.

2012

В порту Усть-Луга отгружена первая партия российской нефти, поставленной по БТС-2. Началось строительство нефтепровода Заполярье - Пурпе для обеспечения приема нефти в систему магистральных нефтепроводов с новых месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа и севера Красноярского края. Введены в эксплуатацию объекты второй очереди трубопроводной системы ВСТО, что позволило осуществлять транспортировку нефти на участке от Сковородино до Козьмино по магистральному трубопроводу.

2014

Реализуется проект "Север-15", предусматривающий развитие системы магистральных трубопроводов для увеличения экспортных поставок дизельного топлива через порт Приморск до 15 миллионов тонн в год.

2016

Идет практическая реализация проекта "Север-25" для увеличения экспортных поставок дизельного топлива через порт Приморск до 25 миллионов тонн в год. Введены в эксплуатацию нефтепроводы Заполярье - Пурпе и Куюмба - Тайшет.

2017

Завершены проекты "Юг-1" и "Юг-2" для обеспечения поставок дизельного топлива на внутренний рынок, а также на экспорт в страны Европы через порт Новороссийск в объеме до 6 миллионов тонн в год.

2018

Комсомольский НПЗ подключен к системе магистральных нефтепроводов. Завершена реализация проекта "Север". Увеличена пропускная способность магистральных нефтепродуктопроводов в направлении порта Приморск до 25 миллионов тонн в год. Выполнена реконструкция системы трубопроводов Московского региона для увеличения объемов транспортировки нефтепродуктов и расширения номенклатуры автомобильных бензинов.