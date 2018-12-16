Если бы компании "Транснефть" сегодня не было, ее стоило бы придумать. Созданная в 1993 году на базе советской трубопроводной системы, за 25 лет она не только серьезно нарастила отраслевую инфраструктуру - изменила ее принципиально, создав протяженную с севера на юг и с запада на восток сеть трубопроводов, позволяющих оперативно управлять потоками нефти и нефтепродуктов в зависимости от конъюнктуры рынка и геополитической обстановки.
Тогда, 25 лет назад, в новой России оставалось менее 45 тысяч километров магистральных нефтепроводов, 316 перекачивающих станций (ПС), емкости резервуаров составляли 13 миллионов кубометров. А теперь сравните: на конец 2017 года резервуары вмещали уже 24 миллиона кубометров продукта, количество ПС перевалило за 500, а длина магистральных трубопроводов в ведении компании превысила 68 тысяч километров: 51,5 тысячи километров нефтепроводов плюс 16,9 тысячи километров нефтепродуктопроводов. По этим трубам сегодня перекачивается 84 процента добываемой в стране нефти и 30 процентов производимых в РФ светлых нефтепродуктов: бензина, авиакеросина и дизельного топлива.
Активизировалось новое строительство уже в нынешнем веке. Зато какими темпами! Именно с 2000-го инфраструктура приросла почти на 10 тысяч километров трубопроводов. Какие-то проекты "гремели" на всю страну и в равной мере вызывали массу восторгов и критики. Другие реализовывались без излишней информационной шумихи. Но все они, без сомнения, стали знаковыми и для компании, и для страны.
Так, благодаря строительству Балтийской трубопроводной системы (проекты БТС-1 и БТС-2) и реализации проекта "Север" удалось открыть каналы для российской нефти и нефтепродуктов через российские порты на Балтике - Приморск и Усть-Лугу и, соответственно, перестать "кормить" порты соседних государств.
Проект "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-1 и ВСТО-2 на участке Тайшет - Сковородино - Козьмино) протяженностью более 4700 километров активизировал дальнейшую разработку нефтяных месторождений Восточной Сибири и вывел отечественную нефть на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Наша нефть оказалась настолько востребованной в АТР, что практически сразу после завершения проекта стало ясно: в перспективе мощности ВСТО может не хватить. И сейчас поступательно идет расширение трубопроводной системы: участок Тайшет - Сковородино к началу 2020 года сможет пропускать 80 миллионов тонн (сейчас 66 миллионов), а Сковородино - Козьмино - 50 миллионов тонн (пока 36 миллионов).
От НПС "Сковородино" - начинается еще один нефтепровод, на сей раз на территорию Китая, к нефтеперерабатывающему заводу в Дацине. Чуть больше 60 километров этой магистрали от Сковородино проходят по российской земле, остальные 900 - по КНР. Первая нефть ушла к соседям в Китай еще в 2010 году. Регулярные поставки начались через год, а в 2017‑м благодаря строительству второй нитки ТС "Мохэ -Дацин" мощность артерии достигла 30 миллионов тонн в год.
Но на этом сибирская "эпопея" для компании не завершилась. Были построены нефтепроводы Заполярье - Пурпе - Самотлор (благодаря этому проекту в ВСТО стала поступать нефть из районов Ямало-Ненецкого автономного округа и с севера Красноярского края) и Куюмба-Тайшет, непосредственно "граничащий" с ВСТО и пополняющий эту магистраль нефтью Куюмбинского и Юрубчено-Тохомского месторождений.
Помимо нефтяных в активе компании имеются проекты по транспортировке нефтепродуктов - "Север" (Кстово - Ярославль - Кириши - Приморск) и "Юг" (Волгоград - Тихорецк - Новороссийск), а также модернизации инфраструктуры для увеличения поставок моторного топлива в столичный регион.
Параллельно с реализацией трубопроводных проектов компания успешно решает стратегическую задачу обеспечения технологической независимости от поставок зарубежного оборудования. Причем к этой теме обратились еще десять лет назад. Уже открыты производства магистральных насосов, электродвигателей, системы измерения количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов и многих видов другого оборудования и материалов, помогающих постепенно уходить от использования импортных аналогов. За десять лет объем продукции отечественного производства, закупаемой "Транснефтью", вырос до 93 процентов, а к 2020 году составит уже 97 процентов. По мнению руководителей Минэнерго России, "Транснефть" по уровню импортозамещения лидирует среди компаний ТЭК.
Пять лет назад была создана Международная Ассоциация транспортировщиков нефти. МАТН стала действенной площадкой для обмена мнениями и опытом по самым разным вопросам транспортировки нефти и нефтепродуктов, выработки конкретных совместных решений. Жизнеспособность этого альянса подтверждается тем, что число его участников практически удвоилось, а география - расширилась: в некогда европейскую ассоциацию влились компании из КНР и Казахстана.
…Десятки тысяч километров трубопроводов, миллиарды тонн перекачанного сырья для внутреннего рынка и на экспорт. Все это имеет большое значение и для компании, и для экономики страны. Но главное - для людей. Причем не только для сотрудников компании, коих насчитывается почти 116 тысяч человек. Для людей вообще. Да, формально "Транснефть" отвечает за трубу и ее содержимое. Но при этом в своей деятельности она не ограничивается отведенным законом минимумом социальной ответственности. И туда, где проложена труба, приходит и нормальная жизнь: строятся дороги и электросети, дома и социальные объекты, отдаленные от "большой земли" школы снабжаются современным оборудованием. "Транснефть" помогает музеям Московского Кремля, Третьяковской галерее, спонсирует строительство православного храма в Страсбурге (Франция), поддерживает фестиваль "Спасская башня" и т.д. И что отрадно, делает это без излишней шумихи.
1987
В стране действует 94 тысячи километров магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.
1993
На территории России осталось около 44,5 тысячи километров магистральных трубопроводов, 316 перекачивающих станций, резервуарный парк объемом 13,2 миллиона кубометров. 14 августа принято постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации об учреждении акционерной компании по транспорту нефти "Транснефть".
2000
Началось строительство Балтийской трубопроводной системы (БТС) - первого маршрута транспортировки российской нефти в северо-западном направлении, независимого от транзита по территории сопредельных государств.
2006
Стартовала первая очередь трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ТС ВСТО), позволившей открыть новое экспортное направление транспортировки нефти и обеспечить выход отечественных нефтяных компаний на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Пропускная способность БТС доведена до 74 миллионов тонн нефти в год.
2007
Реализуется решение об интеграции оператора системы магистральных нефтепродуктопроводов "Транснефтепродукт" в систему Группы "Транснефть".
Торжественно завершена сварка первой тысячи километров нефтепровода ВСТО.
2008
Завершена реализация проекта "Север" мощностью 8,5 миллиона тонн, в рамках которого построены магистральный нефтепродуктопровод "Второво - Ярославль - Кириши - Приморск" и морской терминал по перевалке нефтепродуктов, что позволило в мае 2008 года начать отгрузку дизельного топлива из порта Приморск.
2009
Сварен первый стык нефтепровода Сковородино - Мохэ для обеспечения поставок российской нефти в Китайскую Народную Республику. Сооружается вторая очередь Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), предназначенной для экспорта российской нефти через порт Усть-Луга. Введена в эксплуатацию первая очередь ТС ВСТО. В порту Козьмино в танкер "Московский университет" отгружены первые 100 тысяч тонн российской нефти.
2010
Введен в эксплуатацию нефтепровод "Сковородино - Мохэ".
2011
Введен в строй нефтепровод Пурпе - Самотлор, ставший связующим звеном между западной и восточной частями российской нефтепроводной системы.
2012
В порту Усть-Луга отгружена первая партия российской нефти, поставленной по БТС-2. Началось строительство нефтепровода Заполярье - Пурпе для обеспечения приема нефти в систему магистральных нефтепроводов с новых месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа и севера Красноярского края. Введены в эксплуатацию объекты второй очереди трубопроводной системы ВСТО, что позволило осуществлять транспортировку нефти на участке от Сковородино до Козьмино по магистральному трубопроводу.
2014
Реализуется проект "Север-15", предусматривающий развитие системы магистральных трубопроводов для увеличения экспортных поставок дизельного топлива через порт Приморск до 15 миллионов тонн в год.
2016
Идет практическая реализация проекта "Север-25" для увеличения экспортных поставок дизельного топлива через порт Приморск до 25 миллионов тонн в год. Введены в эксплуатацию нефтепроводы Заполярье - Пурпе и Куюмба - Тайшет.
2017
Завершены проекты "Юг-1" и "Юг-2" для обеспечения поставок дизельного топлива на внутренний рынок, а также на экспорт в страны Европы через порт Новороссийск в объеме до 6 миллионов тонн в год.
2018
Комсомольский НПЗ подключен к системе магистральных нефтепроводов. Завершена реализация проекта "Север". Увеличена пропускная способность магистральных нефтепродуктопроводов в направлении порта Приморск до 25 миллионов тонн в год. Выполнена реконструкция системы трубопроводов Московского региона для увеличения объемов транспортировки нефтепродуктов и расширения номенклатуры автомобильных бензинов.