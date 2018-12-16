Как развивается деятельность "Транснефти" на международной арене, и что дает трубопроводчикам выход на внешние рынки? Какие новые задачи ставит перед собой Международная ассоциация транспортировщиков нефти? В каких крупнейших мировых форумах и выставках участвует компания?

Обо всех аспектах международного и регионального сотрудничества рассказал вице-президент "Транснефти" Михаил Маргелов.

Михаил Витальевич, какие из внешних рынков наиболее интересны компании? Отражаются ли на ее деятельности антироссийские санкции?

Михаил Маргелов: Безусловно, главной целью выхода на внешние рынки для любой компании является обеспечение экономической выгоды. "Транснефть" активно и последовательно расширяет географию экспорта услуг и продукции своих дочерних обществ, обеспечивая их весомое участие в российском высокотехнологичном экспорте. Обладая уникальным опытом строительства, эксплуатации и обслуживания трубопроводных систем, "Транснефть" является одним из мировых лидеров отрасли и может предложить конкурентоспособные инновационные решения для нефте- и газотранспортных компаний за рубежом.

Хороший пример - компания "Транснефть - Диаскан", которая выполняет полный спектр работ по оценке технического состояния трубопроводов и резервуаров. Инновационные внутритрубные диагностические комплексы завоевали признание в различных странах. С момента выхода на внешние рынки предприятие уже провело работы по внутритрубной диагностике в 14 странах.

В системе "Транснефть" - 10 дочерних машиностроительных предприятий, которые обеспечивают компанию разнообразным оборудованием: насосы, электроприводы, электродвигатели, задвижки, системы учета количества и качества нефти. И мы работаем над тем, чтобы качественное и эффективное оборудование было представлено на внешних рынках и получило оценку у зарубежных партнеров.

К примеру, на основании соглашения с "КазТранОйл" проводится опытная эксплуатация некоторых образцов оборудования в Казахстане. По ее итогам будет принято решение о дальнейших поставках. Большой интерес к продукции дочерних предприятий "Транснефть Нефтяные Насосы" и "Русские электрические двигатели" проявляют наши партнеры по Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН).

"Транснефть" активно и последовательно расширяет географию экспорта продукции и услуг своих дочерних обществ

Вопрос санкций, конечно, является чувствительным для всех российских компаний ТЭК, однако напрямую на "Транснефть" они не влияют. Дело в том, что компания более десяти лет занимается импортозамещением и планирует к 2020 году сократить долю закупаемого импортного оборудования до 3 процентов.

"Транснефть" активно участвует в международных выставках и форумах. Какие оборудование и услуги там демонстрируются? Насколько в целом плодотворна экспозиционная деятельность?

ММ: Экспозиционная деятельность - серьезный дополнительный инструмент укрепления позитивного имиджа России на международной арене, наглядное подтверждение наших технологических достижений, технических и экономических возможностей. Участвуя в выставочных мероприятиях, "Транснефть" получает хорошую площадку для демонстрации своей конкурентоспособной продукции, технических решений и разработок.

Таким образом, главную отдачу от выставочной деятельности видим в укреплении внешнеэкономического потенциала компании, в новых возможностях для сотрудничества, причем не только в ближайшей, но и в долгосрочной перспективе. Зарубежные рынки высококонкурентны, и маркетинговая составляющая играет здесь исключительно важную роль. Например, за каждым зарубежным контрактом компании "Транснефть - Диаскан" несколько лет подготовительной работы, и зачастую она начинается как раз на выставке. Успешны или нет наши усилия в этом направлении? Судите сами: на стендах "Транснефти" всегда многолюдно. Специалисты трубопроводной отрасли с желанием и большим интересом общаются с представителями нашей компании, и те организационные и технические решения, которые мы демонстрируем на стендах, помогают им получить нужную информацию в емкой и наглядной форме.

Владимир Путин вручил орден Дружбы американке Саре Свидлер "за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей". Фото: РИА Новости www.ria.ru

У "Транснефти" налажено немало двусторонних контактов, в частности в сфере внутритрубной диагностики. Какие еще российские технологии имеют шанс "прижиться" или уже применяются за рубежом?

ММ: Действительно, "Транснефть - Диаскан" много и успешно работает за рубежом: в Латинской Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Продукция и услуги других дочерних обществ имеют серьезный экспортный потенциал.

"Транснефть - Подводсервис" специализируется на ремонте и диагностическом обследовании подводных участков трубопроводов, "Транснефть - Синтез" производит уникальную противотурбулентную присадку, "ТОМЗЭЛ" - электроприводы, "РЭД" - электродвигатели, "ТНН" - нефтяные насосы, завод "Транснефтемаш" выпускает системы измерений количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов, турбинные преобразователи расхода (расходомеры). Как видите, список весьма внушительный и разнообразный. Безусловно, работа на зарубежных рынках сопряжена с целым рядом вызовов: это и конкуренция, и вопросы сертификации. Но мы готовы к ним и работаем над решением возникающих проблем.

Пять лет назад в Европе появилась Международная Ассоциация транспортировщиков нефти. Какие вопросы удается решать совместными усилиями? Есть ли перспективы увеличения числа участников клуба, в том числе с других континентов?

ММ: Ассоциация была создана для координации усилий по эффективному развитию нефтетранспортных систем, для укрепления стабильности международной транспортировки нефти. Изначально в МАТН входили "МЕРО ЧР" (Чехия), "Транснефть" (Россия), "Транспетрол" (Словакия), "МОЛ" (Венгрия) и "Гомельтранснефть Дружба" (Белоруссия). Позже вступили "КазТрансОйл" (Казахстан), Китайская национальная нефтегазовая корпорация и "Укртранснафта" (Украина), а также Каспийский трубопроводный консорциум в статусе наблюдателя.

Сотрудничество в рамках ассоциации помогает выстраивать эффективные двусторонние и многосторонние связи, обмениваться актуальной информацией по проблемам отрасли, обсуждать передовые технологии, знакомиться с их применением на практике. Например, для многих предприятий значима тема повышения энергоэффективности, поэтому НИИ "Транснефть" была разработана инновационная методика расчета затрат электроэнергии при транспортировке нефти. Она позволяет не только выявлять резервы для сокращения энергозатрат, но и реализовывать их на практике, благодаря чему участники МАТН экономят солидные средства.

Эксперты ассоциации обсуждают проблематику обеспечения бесперебойной работы систем трубопроводного транспорта нефти, перспективы спроса на углеводороды и вопросы качественных характеристик нефти. В этом году встречи прошли в Праге и Пекине, в следующем году планируются в России и Казахстане.

На форуме ADIPEC в Абу-Даби большой интерес посетителей вызвала противотурбулентная присадка от компании "Транснефть — Синтез". Фото: Анатолий Морковкин

Что касается расширения географии, то объединение открыто для всех нефтетранспортных компаний мира. Мероприятия под эгидой МАТН посещают как коллеги из европейских нефтепроводных компаний - "ПЭРН" (Польша), "МВЛ" (Германия) и "ЯНАФ" (Хорватия), так и партнеры с других континентов - "Сонатрак" (Алжир), "ТРАСНПЕТРО" (Бразилия) и "Петронас" (Малайзия). Мы ожидаем, что в будущем часть наших коллег из дальнего и ближнего зарубежья присоединится к МАТН.

Совсем недавно Владимир Путин вручил орден Дружбы Саре Свидлер, генеральному директору "Общества по сохранению Форта-Росс". Какова роль конференции "Диалог Форт-Росс" в развитии отношений между Россией и США?

ММ: Как оказалось, гуманитарный проект - российско-американская конференция "Диалог Форт-Росс", - стала практически единственной площадкой, где происходит взаимодействие между Россией и США. Здесь разговаривают бизнесмены, политики, деятели культуры. Если раньше это было мероприятием в поддержку русской крепости в Калифорнии, то теперь это полноценный двусторонний форум. В следующем году конференция третий раз пройдет в России: уже состоялись встречи в Пскове и Великом Новгороде, теперь очередь за Вологдой.

С инициативой проведения "Диалога" выступают российские губернаторы, а мы идем навстречу. Мы - это основные спонсоры конференции: "Транснефть", "Шеврон" и "Совкомфлот". Основная задача - поднять вопросы, которые объединяют американцев и русских: культура, образование, безопасность, экономическое сотрудничество. Лучше на каждом из этих направлений действовать вместе. Прагматизм и бизнес-интересы, стоящие выше политической риторики, - вот линия, которой придерживаются деловые круги обеих стран. Наша задача - развивать "Диалог Форт-Росс" как площадку для обсуждения широкого спектра вопросов двустороннего российско-американского сотрудничества и вовлекать в него все более представительные группы участников из деловых, научных и политических кругов.

Между "Транснефтью" и рядом российских регионов подписаны соглашения о сотрудничестве. Что это дает обеим сторонам? С какими регионами сотрудничество наиболее плодотворно?

ММ: "Транснефть" - социально ответственная компания. Мы понимаем необходимость сотрудничества с регионами для совместного развития территорий. Здесь находятся наши предприятия, на которых работают наши сотрудники, поэтому главное - выполнение задач по развитию ключевой инфраструктуры, реализации социально-экономических проектов и повышения качества жизни людей.

За несколько лет подписаны соглашения о сотрудничестве между компанией и правительствами Тюменской, Ярославской, Новгородской, Пензенской, Рязанской областей и Пермского края, которыми предусмотрены меры по развитию экономики, улучшению инвестклимата и решению основных социальных вопросов.

В прошлом году в рамках Петербургского международного экономического форума "Транснефть" подписала специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Минпромторгом РФ и правительством Тюменской области. Документ предусматривает расширение производственных мощностей "Тюменского ремонтно-механического завода" (ТРМЗ), входящего в "Транснефть - Сибирь". Это взаимовыгодный контракт: компания инвестирует в него около 3 миллиардов рублей и дает новые рабочие места Тюменской области. В Ярославской области один из ярких примеров взаимодействия - сотрудничество с Ярославским судостроительным заводом, который выполняет заказ "Транснефти" на поставку специализированных судов. И по каждому из регионов, с которыми подписаны соглашения, можно привести не один подобный пример.

Одно из направлений спонсорской деятельности компании - сотрудничество с учреждениями культуры. Какая работа была проделана в этой сфере в 2018 году и какие мероприятия впереди?

ММ: Поддержку получает множество проектов. В этом году совместно с Музеями Московского Кремля организовали две выездные выставки: во Владивостоке - "Карта России. Вехи истории", в Уфе - "Арсенал русских царей и императоров". Продолжаем поддерживать начатую в прошлом году комплексную реставрацию Успенского собора Московского Кремля. Выставочный проект Третьяковской галереи "Архип Куинджи. К 175-летию со дня рождения" тоже состоялся благодаря "Транснефти" и стал одной из самых ожидаемых выставок года. Компания внесла вклад в интересный проект на стыке изобразительного искусства и кинематографа - выставку пейзажей Исаака Левитана, встроенных в контекст фрагментов отечественного кино.

В 2019 году компания окажет помощь в организации выставки Василия Поленова в Третьяковке и масштабного проекта "Музеум Петра Первого. От царских сокровищ к сокровищнице знаний" Музеев Московского Кремля. Надеюсь, что и они станут значимым событием в культурной жизни страны.