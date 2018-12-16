Национальная сборная России по хоккею с мячом выступила в "Турнире четырех наций" и теперь готовится к главному старту сезона - чемпионату мира в шведском Венерсборге.

С 7 по 9 декабря в шведском Реттвике состоялся международный хоккейный турнир с участием четырех национальных сборных - России, Швеции, Финляндии и Норвегии. Наша команда - действующий чемпион мира - заняла второе место, уступив шведам по разнице мячей. В заключительном матче турнира россияне обыграли финнов со счетом 8:5, но этого не хватило для общего успеха. По завершении турнира главный тренер сборной России Михаил Юрьев подвел для "РГ" итоги выступления команды в Швеции.

Михаил Юрьев: Не бывает легких чемпионатов мира, и в Швеции просто не будет

- Турнир состоит из трех матчей, и в каждом мы имели все шансы на победу. Претензий к игрокам у меня нет, но есть замечания: не все делали то, что мы с моим помощником Андреем Юрьевичем Пашкиным хотели бы, - резюмировал наставник. - Это можно объяснить усталостью и невнимательностью, а может быть, уровнем игрока и его мастерства. Будем смотреть дальше и оценивать игру ребят в чемпионате. Учитывая, что она сильно разнится с тем, что происходит в Скандинавии.

Степенью ответственности игроков в сборной вы довольны?

Михаил Юрьев: В большей степени. Но, как я уже сказал, случались совсем ненужные удаления: к примеру, как во втором тайме матча с финнами, когда игра была целиком под нашим контролем. На последних минутах матча мы действовали уже в два защитника, выпустив дополнительного нападающего. В принципе игра до последней минуты была в наших руках, но вмешались как объективные, так и субъективные факторы.

Характер у команды есть

Как оцените новичков, вызванных в Реттвик?

Михаил Юрьев: По-разному. "Чистым" новичком, по большому счету, в сборной был только Коля Коньков. Тот же Сергей Морозов уже играл на чемпионате мира, а Дима Макаров вызывался на товарищеские матчи. Очень хотелось бы, чтобы этот турнир послужил для роста молодых ребят. В Реттвике они отыграли практически весь турнир и сделали это достаточно неплохо для первого раза.

Своему сопернику по финалу ЧМ-2018 - шведам мы уступили 5:8. Что не получилось в первую очередь?

Михаил Юрьев: Мы не очень хорошо сыграли первые 15 минут первого тайма, 10 минут в начале второго и 5 минут в концовке, где все решилось. При этом надо отдать должное ребятам, которые отыгрались сперва с 0:2, а затем с 2:5. Это говорит о том, что характер у команды есть.

Все решили два удаления подряд?

Михаил Юрьев: Если не все, то многое. Во-первых, у нас были удалены игроки, которых было трудно подменить, - бортовой полузащитник и защитник. Того же Чернова мы планировали заменить за 15 секунд до случившегося удаления, но не успели и "попали" под атаку шведов.

На прошлогоднем "Турнире четырех наций" сборная России начала со шведами так мощно, что соперник, по сути, не смог прийти в себя. На сей раз попробовали сыграть иначе?

Михаил Юрьев: Нет, мы планировали сыграть примерно так же, как в Седерхамне, но не получилось. И соперник сыграл несколько иначе. Те мячи, что мы пропустили, скажем так, это не стопроцентные голы. Вопросов, которые перед нами стоят, много. Нужно стараться их решать.

Отстоять звание чемпионов мира

В составе сборной России турнир тоже пропустил ряд опытных хоккеистов - Ломанов, Шабуров, Булатов, Бондаренко, Шардаков...

Михаил Юрьев: Очевидно, что нужно смотреть вперед. Здорово, что ребята на протяжении многих лет выступали за сборную и выступают на высоком уровне. Но в сезоне для сборных команд очень мало соревнований, и где, если не в "Турнире четырех наций", просматривать игроков, которые условно "вчера" играли за "молодежку", и оценивать, насколько они готовы выступать за национальную команду и сделать шаг вперед? Это нужно делать в матчах с такими командами, как Швеция и Финляндия.

До чемпионата мира в Венерсборге - чуть больше 6 недель. Он будет сложнее, чем хабаровский?

Михаил Юрьев: Не бывает легких чемпионатов мира, и в Швеции просто не будет. Мы ставим цели и задачи и перед игроками, и перед собой и стараемся их выполнять. На собрании перед "Турниром четырех наций" тренерский штаб озвучил команде, что мы - действующие чемпионы мира, поэтому настраиваться на нас будут соответственно. И мы должны стремиться выиграть и этот турнир, и отстоять свое звание в Венерсборге.