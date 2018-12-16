Ушел из жизни известный российский ученый Вячеслав Степин

Ушел из жизни известный российский ученый, академик Вячеслав Степин, который много лет возглавлял Институт философии РАН. Он был признанным авторитетом в области теории познания, философии и методологии науки, философии культуры.

Надо подчеркнуть, что Вячеслав Семенович не был заумным, книжным философом, умел говорить просто о сложном. Его выступления о роли научно технического прогресса в современной цивилизации, в формировании картины мира и мышления современного человека, о том, как меняется сама наука под влиянием изменений в обществе, собирали полные аудитории. И конечно, особый интерес вызывали его размышления о том, почему в различные периоды истории расцветает лженаука, как появляются теории, которые претендуют на кардинальные изменения сложившейся картины мира.

Вячеслав Степин был лауреатом Государственной премии РФ в области науки и техники, награжден орденом Дружбы народов и орденом "За заслуги перед отечеством".

