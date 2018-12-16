Новости

Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 под Томском выросло до пяти 12:36
В Челябинске арестована школьница, сбившая полицейского на Mercedes 12:30
Явка на выборах губернатора Приморья приблизилась к 40 процентам 12:29
Под Кировом три человека погибли в ДТП с микроавтобусом 12:22
В Саратовской области выясняют обстоятельства гибели детей при пожаре 12:18
Биатлонистка Ильченко получила разрешение выступать за Россию 12:06
В Швейцарии в ДТП с автобусом пострадали десять россиян 12:05
В Москве у пенсионера украли часы за 8,5 млн рублей 11:53
В Вологде жильцов пострадавшего от взрыва дома определят в гостиницы 11:45
На Урале мать и четверо детей отравились газом 11:30
Ушел из жизни известный российский ученый Вячеслав Степин 11:26
В Вологде возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа 11:25
Три человека пострадали при жесткой посадке Ми-8 в Томской области 11:12
Видео: Пожилая автоледи перепутала педали газа и тормоза 11:00
В Чите в ДТП с маршруткой пострадали четыре человека 10:50
Путин поздравил Назарбаева с праздником 10:39
Дипломат рассказал о бегстве Порошенко с дебатов Европарламента 10:37
Роналду обновил несколько рекордов "Ювентуса" 10:36
Умер участник "Кривого зеркала" Обид Асомов 10:21
Продажи Lada в странах Евросоюза падают третий месяц подряд 10:17
В Башкирии пять человек погибли в тройном ДТП 10:10
В Башкирии трое детей погибли при пожаре в жилом доме 09:51
В Приморье проголосовала почти треть избирателей 09:49
В Египте представили уникальную гробницу фараонов 09:30
Японская газета рассказала о возрождении рыбной ловли в России 09:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
16.12.2018 11:26
Рубрика: Общество

Ушел из жизни известный российский ученый Вячеслав Степин

Текст: Юрий Медведев

Ушел из жизни известный российский ученый, академик Вячеслав Степин, который много лет возглавлял Институт философии РАН. Он был признанным авторитетом в области теории познания, философии и методологии науки, философии культуры.

Надо подчеркнуть, что Вячеслав Семенович не был заумным, книжным философом, умел говорить просто о сложном. Его выступления о роли научно технического прогресса в современной цивилизации, в формировании картины мира и мышления современного человека, о том, как меняется сама наука под влиянием изменений в обществе, собирали полные аудитории. И конечно, особый интерес вызывали его размышления о том, почему в различные периоды истории расцветает лженаука, как появляются теории, которые претендуют на кардинальные изменения сложившейся картины мира.

Вячеслав Степин был лауреатом Государственной премии РФ в области науки и техники, награжден орденом Дружбы народов и орденом "За заслуги перед отечеством".
 

Общество Наука Общество Утраты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Швейцарии в ДТП с автобусом пострадали десять россиян
Три человека пострадали при жесткой посадке Ми-8 в Томской области
Володин назвал сомнительным легитимность решения об автокефалии
Овечкин установил личный рекорд в НХЛ
Опубликован список самых надежных автомобилей в мире