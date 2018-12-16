Благодаря планомерной работе и уникальным проектам в области экологии "Транснефть" не только исполняет нормативы российского природоохранного законодательства (одного из самых жестких в мире), но и берет на себя повышенные обязательства.

Круговорот воды

Станции очистки сточных вод - предмет особой гордости "Транснефти", потому что их оборудование позволяет очищать практически все загрязнения. Таких стандартов компания придерживается на всех объектах - и небольших, и огромных.

По словам начальника отдела экологической безопасности и рационального природопользования "Транснефти" Елены Радченко, все объекты, которые компания вводит в эксплуатацию, оснащены очистными сооружениями, которые выведены на проектный режим работы. Иными словами - нефть по трубам еще не перекачивается, но очистные уже готовы принимать сточные воды.

За пять лет компания реконструировала 52 станции очистки сточных вод и построила 26 новых. За этими цифрами - колоссальная работа: пройдя через многоступенчатые фильтры, производственно-ливневые стоки зачастую становятся чище, чем вода в окрестных водоемах.

Один из таких примеров - строительство очистных сооружений в порту Приморск (Ленинградская область). Когда началось строительство нефтяного терминала, было установлено, что в воде содержание нефтепродуктов должно быть не более 0,025 мг/л (для сравнения - санитарные нормы для питьевой воды 0,1 мг/л). Такой жесткий норматив диктовался тем, что Финский залив был сильно загрязнен (в основном из-за порта Порвоо, Финляндия), и природоохранные службы волновались, что новый нефтяной порт усугубит ситуацию.

Но вопреки ожиданиям за время деятельности "Транснефти" ситуация улучшилась. С начала приема большой нефти содержание нефтепродуктов в акватории снизилось в 28 раз - до 0,018 мг/л - и стало в три раза меньше предельно допустимой концентрации. Чтобы контролировать качество, экологи компании отбирают пробы с нескольких уровней танка (отсек корпуса судна). И в результате 28 танкерам было запрещено сбрасывать балласт в акватории Приморска.

Гребешки-контролеры

Чтобы добиться высокой степени очистки сточных вод, "Транснефть" наладила собственное производство оборудования на Тюменском ремонтно-механическом заводе. Внедрены 13 очистных сооружений разных типов и производительности. В компании не прекращается их усовершенствование - снижение затрат электроэнергии и объема химических веществ, которые используются при очистке, а также упрощение обслуживания.

Для объективной оценки состояния акваторий портов компания создала уникальную биометодику использования морских гребешков, которые, будучи по типу питания фильтраторами, пропускают большое количество воды и аккумулируют в себе углеводороды и тяжелые металлы. Анализ их тканей позволяет легко выявлять загрязнение воды.

28 раз составило снижение содержания нефтепродуктов в акватории Финского залива с начала эксплуатации очистных сооружений в порту Приморск

Впервые гребешки-контролеры использовались в акватории порта Козьмино на Дальнем Востоке. За семь лет было выпущено более 800 тысяч этих моллюсков, 2,7 тысячи крабов и более 76 тысяч морских ежей. Помимо этой живности, в бухте, где до прихода "Транснефти" было голое дно, прижились 48 тысяч краснокнижных трепангов.

Такие результаты подвигли компанию ввести в штат микробиологов. И сейчас компания имеет патент на использование гидробионтов для экологического мониторинга состояния акватории бухты Козьмина. Аналогичные полигоны в ближайшие годы появятся в портах Приморск и Новороссийск.

Легкое дыхание

Огромную работу "Транснефть" ведет по защите атмосферного воздуха. За последние пять лет компании удалось снизить на 19 процентов удельные выбросы в атмосферу и обезвредить более 30 тысяч тонн загрязняющих веществ - это требует и затрат, и технологий, и оборудования.

Резервуары оснащаются плавающими крышами и понтонами, что позволяет улавливать до 98 процентов паров нефти и нефтепродуктов. В порту Козьмино работает установка рекуперации паров нефти, улавливающая выбросы при наливе в танкеры. Подобная установка обслуживает и железнодорожную нефтеналивную эстакаду на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка" в Самарской области. В скором времени она появится на ЛПДС "Сокур" в Западной Сибири. Чтобы улучшить качество очистки, "Транснефть" инициировала разработки национального стандарта по углю, который используется в установках рекуперации, и стандарт был утвержден.

Почва для размышления

В компании "Транснефть" создано 39 специализированных аварийно-спасательных формирований по предотвращению аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, в том числе на морской акватории. Расстановка структурных звеньев аварийно-спасательных формирований с учетом транспортной логистики позволяет осуществлять локализацию разливов нефти и нефтепродуктов в течение 4 часов на водной поверхности и 6 часов на суше. Для поддержания в постоянной готовности аварийно-спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации в организациях системы "Транснефть" ежегодно проводятся учения и тренировки в натурных условиях, имитирующих реальные события.

Компания ведет большую научно-исследовательскую работу, чтобы минимизировать ущерб природе от разливов нефти: получены патенты на разработку биопрепаратов, которые можно использовать для очистки почвы от нефтепродуктов в условиях Крайнего Севера и районов вечной мерзлоты, и торфоминеральный саморазлагающийся биосорбент.

Такие новации вызывают огромный интерес на международных выставках. Зарубежные экологи поражаются жесткости российских нормативов, которых нет нигде в мире. Удивление вызывают и технологии, которые применяет "Транснефть" для защиты окружающей среды.

Так, ведутся исследования по использованию нефтешламов и отработанных масел в котельных, что позволит сэкономить ресурсы и снизит нагрузку на природу.

Знать кому помочь

Помимо чисто производственных задач, нефтепроводчики решают то, что напрямую к трубам не относится. Например, про проблему исчезающих тигров и леопардов на Дальнем Востоке узнали еще на стадии предпроектной подготовки строительства восточносибирского трубопровода. Компания оказала финансовую помощь некоммерческой организации, которая борется за сохранение популяции редких животных. Численность хищников стабилизировалась, появились предпосылки к росту.

Перед реконструкцией нефтепровода Ярославль-Кириши в процессе изысканий нашли растения, занесенные в Красную книгу Ярославской области: все они были пересажены. В Год экологии специалисты компании вместе с учеными Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН начали разводить краснокнижную болотную орхидею Pogonia japonica в окрестностях объектов "Транснефти".

Миллионы мальков ежегодно выпускаются в водоемы предприятиями "Транснефти". Сейчас заканчиваются проектные работы по строительству рыбозавода в Тазовском районе в ЯНАО, где проходит нефтепровод Заполярье-Пурпе. Там будут выращиваться мальки сига и потом выпускаться в ямальские реки. Это будет самый северный рыбозавод в России.

Прямая речь

Елена Радченко.

Елена Радченко, начальник отдела экологической безопасности и рационального природопользования компании "Транснефть":

Экологи - особенные люди, которые никогда не сидят без работы. И руководство "Транснефти" всегда поддерживает наши начинания. Работники, в свою очередь, заинтересованы во всем, что делается для окружающей среды - ведь они живут в этих регионах. Компания ведет огромную работу по совершенствованию очистных сооружений: снижение энергозатрат на их работу, упрощение обслуживания, повышение качества очистки и сокращение химических веществ при их использовании. Ни одна компания в мире не относится к этому так серьезно, как "Транснефть".