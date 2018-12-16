В Египте представили уникальную гробницу фараонов

Власти Египта открыли для широкой публики уникальную гробницу фараонов возрастом около 4400 лет, сообщает Reuters.

Украшенная иероглифами и статуями она была обнаружена во время раскопок в древнем некрополе Саккара, расположенном к югу от Каира. "Гробница осталась нетронутой и не разграбленной и даже не изменилась в цвете", - рассказал журналистам генеральный секретарь Высшего совета древностей Мустафа Вазири. Он назвал находку "единственной в своем роде за последние десятилетия". Саккара служила некрополем для правителей Мемфиса, столицы древнего Египта, в течение более двух тысячелетий.

Гробница длиной 10 метров, шириной три метра и высотой чуть менее трех метров, датируется правлением Нефериркаре Какая, третьего короля пятой династии Старого царства. Эта династия правила Египтом примерно с 2500 до н.э. до 2350 года до н.э. вскоре после того, как была построена великая пирамида в Гизе.

По словам Вазири, в четверг археологи удалили последний слой обломков из гробницы и обнаружили в нем пять шахт. Один из проходов был открыт, и внутри него ничего не оказалось, а остальные четыре были запечатаны. Когда ученые прошли внутрь, то поразились красоте и сохранности древних статуй и иероглифов. Как подчеркнул Вазири, гробница уникальна из-за своих статуй и почти идеального состояния.

Власти Египта ожидают новых открытий, когда археологи полностью закончат раскопки в этом месте в ближайшие месяцы. Официальный Каир надеется, что находки последнего времени (это около 10 новых гробниц), улучшат имидж Египта за рубежом и возродят интерес к стране у туристов, значительно снизившийся после событий арабской весны почти восьмилетней давности.