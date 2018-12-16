Сборная России осталась без медалей в женской и мужской эстафетах, состоявшихся накануне в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира. Наши девушки остановились всего в шаге от пьедестала, финишировав четвертыми, а мужчины заняли пятое место. Впрочем, учитывая все сопутствующие обстоятельства, эти результаты можно признать успешными.

Наши тренеры давно приучили, что новички в эстафетных командах - большая редкость. А тут в женской заявке их оказалось сразу двое: Евгения Павлова, идущая в дебютном Кубке мира 11-й в общем зачете, и Валерия Васнецова. Девушки в компании с более опытными Екатериной Юрловой-Перхт и Ириной Старых не растерялись. Наша сборная вполне могла претендовать и на место в тройке, но подвело слишком большое количество использованных дополнительных патронов. Об этом в первую очередь сказал и тренер женской сборной Виталий Норицын.

- Конечно, всегда хочется большего, могли лучше, но немного не справились на стрельбе, - констатировал Норицын. - Боевое крещение получилось хорошим. Призовое место упустили на каждом этапе, всегда был дополнительный патрон, а это 10 секунд времени. 20 секунд у таких людей на финишном круге не отыгрываются, плотность результатов большая.

Ну а выиграла гонку сборная Италии. "Серебро" завоевали шведки, ну а "бронза" отошла Франции.

У мужской сборной ситуация в преддверии эстафеты оказалась еще более непростой. Не обошлось даже без скандала. Дело в том, что биатлонисты, выступавшие на первых двух этапах Кубка мира, за исключением Александра Логинова, выдающихся результатов не показали. Неудивительно, что тренерский штаб обратился к кандидатуре чемпиона мира Антона Бабикова, успешно соревновавшегося в рамках второго по рангу турнира Кубка IBU в Риднау, что в 200 километрах от Хохфильцена. Однако из-за неважного самочувствия спортсмена идею вызова Бабикова было решено отложить. До главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева эта информация, видимо, дошла в искаженном виде. И он в прямом эфире отчитал биатлониста за его нежелание выступать на Кубке мира. А также отстранил Бабикова от участия в турнире как минимум до конца этого года.

Между тем замена сборной все равно понадобилась. Из-за проблем с желудком из команды выпал Евгений Гараничев. И тренеры решили рискнуть, поставив на второй этап Эдуарда Латыпова, который эстафету никогда на Кубке мира не бегал, а в личных гонках по ходу нынешнего сезона выше 41-го места не поднимался. В итоге новичок выступил достойно, но, как и женщин, наших парней подвела стрельба, не позволив подняться выше пятой строчки. А первое место досталось шведам, компанию которым на пьедестале составили сборные Норвегии и Германии.