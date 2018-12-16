В Канаде женщина случайно отправила своего кота по почте

Жительница Канады Джекки Лэйк по ошибке отправила своего кота почтой, сообщает канал CTV. Однако, несмотря на то, что бедному питомцу пришлось проехать 1200 километров в коробке, его вернули хозяйке целым и невредимым.

Лэйк впоследствии рассказала журналистам, что на самом деле отправила из Новой Шотландии в Монреаль крупногабаритную посылку и во время сборов не заметила, как ее кот Балу запрыгнул в коробку и спрятался. Лэйк сразу заметила пропажу своего питомца и принялась повсюду искать его вместе с друзьями и семьей. По вполне понятным причинам, поиски не увенчались успехом. Однако спустя несколько дней, когда отчаявшаяся хозяйка уже начала терять надежду, ей позвонили из курьерской службы и поинтересовались, не отправляла ли она кота по почте. Оказалось, что водитель грузовика, который занимался доставкой посылок, обнаружил Балу в своем фургоне. Как животному удалось выбраться из коробки - загадка.

В итоге волонтеры организации по срочной перевозке животных привезли кота обратно домой, предварительно снабдив его микрочипом, который сможет помочь Лэйк быстро найти своего питомца, если тому снова захочется отправиться в какое-нибудь путешествие.