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16.12.2018,  
11:15
Текст:  Антон Валагин

В Китае высоко оценили истребитель МиГ-35

Китайские эксперты высоко оценили летные и боевые характеристики нового российского истребителя МиГ-35. Особо были отмечены возросшая тяга двигателей, применение в фюзеляже технологий пятого поколения и наличие учебно-боевой модификации.

- Российский истребитель МиГ-35 готов к современной войне, - пишет Sina.

Фото: Марина Лысцева/ ТАСС
Видео: Су-34 поймал в прицел новейший истребитель Су-35

Авторы публикации отмечают возросшую тягу - она составляет 18 тонн, что сравнимо с взлетной массой самолета. Запас мощности позволяет МиГ-35 взлетать после короткого разбега и повышает шансы на победу в маневренном бою. Еще больше  преимуществ дает отклоняемый во всех направлениях вектор тяги. В конструкции самолета использованы технологии пятого поколения - к нему относятся, например бортовой вычислительный комплекс и система прицеливания.

Серьезным достоинством является двухместная учебно-боевая версия МиГ-35УБ. Она позволит российским летчикам в короткие сроки осваивать управление сверхманевренным истребителем, что особенно актуально в условиях современного воздушного боя.

Оба варианта МиГ-35: боевой и учебный, - проходят испытания в Государственном летно-испытательно центре ВКС России в Ахтубинске. Здесь "обкатывают" все новые боевые самолеты РФ, вырабатывая рекомендации для строевых частей. Истребитель проверли на боевую работу в условиях сильного радиоэлектронного противодействия - бортовые системы подтвердили свою эффективность. Сейчас тестируют комплексную систему управления: аэродинамическую устойчивость самолетов и их маневренные характеристики.

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