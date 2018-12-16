В Китае высоко оценили истребитель МиГ-35

Китайские эксперты высоко оценили летные и боевые характеристики нового российского истребителя МиГ-35. Особо были отмечены возросшая тяга двигателей, применение в фюзеляже технологий пятого поколения и наличие учебно-боевой модификации.

- Российский истребитель МиГ-35 готов к современной войне, - пишет Sina.

Авторы публикации отмечают возросшую тягу - она составляет 18 тонн, что сравнимо с взлетной массой самолета. Запас мощности позволяет МиГ-35 взлетать после короткого разбега и повышает шансы на победу в маневренном бою. Еще больше преимуществ дает отклоняемый во всех направлениях вектор тяги. В конструкции самолета использованы технологии пятого поколения - к нему относятся, например бортовой вычислительный комплекс и система прицеливания.

Серьезным достоинством является двухместная учебно-боевая версия МиГ-35УБ. Она позволит российским летчикам в короткие сроки осваивать управление сверхманевренным истребителем, что особенно актуально в условиях современного воздушного боя.

Оба варианта МиГ-35: боевой и учебный, - проходят испытания в Государственном летно-испытательно центре ВКС России в Ахтубинске. Здесь "обкатывают" все новые боевые самолеты РФ, вырабатывая рекомендации для строевых частей. Истребитель проверли на боевую работу в условиях сильного радиоэлектронного противодействия - бортовые системы подтвердили свою эффективность. Сейчас тестируют комплексную систему управления: аэродинамическую устойчивость самолетов и их маневренные характеристики.